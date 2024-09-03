Экс-директор свердловской школы, где было насилие, осталась на свободе

Свердловский областной суд оставил в силе приговор бывшему директору екатеринбургской спецшколы №124 Наталье Поддубной. Об этом URA.RU рассказала адвокат потерпевших Олеся Бортникова.
«Приговор в отношении Поддубной оставлен без изменения и вступил в силу. В прениях она просила учесть ее заслуги и отрицала свою осведомленность о насилии», — сказала Бортникова. Ранее суд приговорил Поддубную к 11 месяцам исправительных работ.
О скандале в спецшколе стало известно весной прошлого года, когда один из воспитанников сбежал из учреждения и рассказал обо всем маме. Он заявил, что старшеклассники якобы с подачи одного из педагогов насиловали остальных за провинности. Когда история вышла в СМИ, учитель уволился из школы.
Сама Поддубная говорила, что якобы не знала о происходящем. Суд первой инстанции вынес ей приговор 18 июня. После этого были осуждены трое воспитанников. Их признали виновными в сексуальном насилии. Они получили от девяти до 12 лет колонии. Уже после этого выяснилось, что вскрыть факты преступлений силовикам помогли неравнодушные юноши. Они находили учеников, расспрашивали их, скринили переписки и приносили в правоохранительные органы. Подробнее о самой истории — в сюжете URA.RU.
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