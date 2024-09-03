03 сентября 2024

Экс-директор свердловской школы, где было насилие, осталась на свободе

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Поддубная уверяет, что не знала о насилии
Наталья Поддубная уверяет, что не знала о насилии Фото:
новость из сюжета
Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга

Свердловский областной суд оставил в силе приговор бывшему директору екатеринбургской спецшколы №124 Наталье Поддубной. Об этом URA.RU рассказала адвокат потерпевших Олеся Бортникова.

«Приговор в отношении Поддубной оставлен без изменения и вступил в силу. В прениях она просила учесть ее заслуги и отрицала свою осведомленность о насилии», — сказала Бортникова. Ранее суд приговорил Поддубную к 11 месяцам исправительных работ.

О скандале в спецшколе стало известно весной прошлого года, когда один из воспитанников сбежал из учреждения и рассказал обо всем маме. Он заявил, что старшеклассники якобы с подачи одного из педагогов насиловали остальных за провинности. Когда история вышла в СМИ, учитель уволился из школы.

Сама Поддубная говорила, что якобы не знала о происходящем. Суд первой инстанции вынес ей приговор 18 июня. После этого были осуждены трое воспитанников. Их признали виновными в сексуальном насилии. Они получили от девяти до 12 лет колонии. Уже после этого выяснилось, что вскрыть факты преступлений силовикам помогли неравнодушные юноши. Они находили учеников, расспрашивали их, скринили переписки и приносили в правоохранительные органы. Подробнее о самой истории — в сюжете URA.RU.

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Свердловский областной суд оставил в силе приговор бывшему директору екатеринбургской спецшколы №124 Наталье Поддубной. Об этом URA.RU рассказала адвокат потерпевших Олеся Бортникова. «Приговор в отношении Поддубной оставлен без изменения и вступил в силу. В прениях она просила учесть ее заслуги и отрицала свою осведомленность о насилии», — сказала Бортникова. Ранее суд приговорил Поддубную к 11 месяцам исправительных работ. О скандале в спецшколе стало известно весной прошлого года, когда один из воспитанников сбежал из учреждения и рассказал обо всем маме. Он заявил, что старшеклассники якобы с подачи одного из педагогов насиловали остальных за провинности. Когда история вышла в СМИ, учитель уволился из школы. Сама Поддубная говорила, что якобы не знала о происходящем. Суд первой инстанции вынес ей приговор 18 июня. После этого были осуждены трое воспитанников. Их признали виновными в сексуальном насилии. Они получили от девяти до 12 лет колонии. Уже после этого выяснилось, что вскрыть факты преступлений силовикам помогли неравнодушные юноши. Они находили учеников, расспрашивали их, скринили переписки и приносили в правоохранительные органы. Подробнее о самой истории — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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