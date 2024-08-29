Волнушки подходят для засаливания, но не для жарки
Жительница села Красноселькуп (ЯНАО) собрала четыре ведра волнушек на соленья. Об этом она рассказала URA.RU.
«Село Красноселькуп — это волнушки. Жарить их ни в коем случае нельзя, только солить и мариновать», — написала женщина корреспонденту URA.RU.
Ранее редакция URA.RU сообщила, что жители ЯНАО обнаружили в лесу множество белых грибов. А жительница Нового уренгоя похвасталась урожаем маслят. В 2023 году жительница Ноябрьска собирала волнушки в середине августа.
Волнушки
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