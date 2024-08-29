29 августа 2024

Женщина из ЯНАО нашла в лесу грибы, которые можно только засаливать. Фото

Жительница села в ЯНАО собрала четыре ведра волнушек на соленья
© Служба новостей «URA.RU»
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Волнушки подходят для засаливания, но не для жарки
Волнушки подходят для засаливания, но не для жарки Фото:

Жительница села Красноселькуп (ЯНАО) собрала четыре ведра волнушек на соленья. Об этом она рассказала URA.RU.

«Село Красноселькуп — это волнушки. Жарить их ни в коем случае нельзя, только солить и мариновать», — написала женщина корреспонденту URA.RU.

Ранее редакция URA.RU сообщила, что жители ЯНАО обнаружили в лесу множество белых грибов. А жительница Нового уренгоя похвасталась урожаем маслят. В 2023 году жительница Ноябрьска собирала волнушки в середине августа.

Волнушки
Волнушки
Фото:

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Жительница села Красноселькуп (ЯНАО) собрала четыре ведра волнушек на соленья. Об этом она рассказала URA.RU. «Село Красноселькуп — это волнушки. Жарить их ни в коем случае нельзя, только солить и мариновать», — написала женщина корреспонденту URA.RU. Ранее редакция URA.RU сообщила, что жители ЯНАО обнаружили в лесу множество белых грибов. А жительница Нового уренгоя похвасталась урожаем маслят. В 2023 году жительница Ноябрьска собирала волнушки в середине августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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