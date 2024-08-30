В Челябинской области откроют проезд по трем пострадавшим от ливней дорогам

В Челябинской области с 1 сентября возобновится движение транспорта по трем автодорогам, пострадавшим от летних ливней. Как 30 августа сообщили в пресс-службе областного миндортранса, проезд откроют в Миассе, Красноармейском и Увельском районах.
«С 1 сентября будет обеспечен проезд по трем региональным дорогам, наиболее пострадавшим от летнего ливневого паводка. Движение транспортных средств будет осуществляться по временной схеме с ограничением скорости», — заявили в министерстве.
В Красноармейском районе и Миассе восстановили разрушенные участки, а в Увельском районе построили временную объездную дорогу. На дорогах Лазурный — Дубровка и Миасс — Карабаш — Кыштым выполнены работы по укреплению основания и асфальтированию. В Увельском районе на участке Красносельское — Сухарыш обустроили временную дорогу вокруг поврежденной водопропускной трубы.
Ограничения были введены после разрушительных последствий прошедших ливней. В районах области был введен режим чрезвычайной ситуации, после нормализации обстановки впоследствии снятый.
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