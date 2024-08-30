Bloomberg: Монголия отказалась выполнять ордер МУС на арест Путина

Монголия не станет выполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
«Путин получил заверения перед запланированным визитом в Монголию в том, что он не будет арестован за предполагаемые военные преступления по ордеру Международного уголовного суда», — сообщило американское издание. Решение Монголии идет вразрез с обязательствами стран-участниц Римского статута — основного документа МУС, предусматривающего сотрудничество с судом в вопросах ареста и выдачи лиц, обвиняемых в серьезных международных преступлениях.
Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина по обвинениям в военных преступлениях. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что визит Путина в Монголию готовился тщательно, поэтому Кремль не беспокоится по поводу возможного ареста.
Рабочий визит запланирован на 3 сентября. В Монголии глава РФ примет участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы военных на Халхин-Голе.
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