Bloomberg: Монголия отказалась выполнять ордер МУС на арест Путина

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Монголия не собирается арестовывать Путина, поездка российского лидера готовится с особой тщательностью
Монголия не собирается арестовывать Путина, поездка российского лидера готовится с особой тщательностью Фото:

Монголия не станет выполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

«Путин получил заверения перед запланированным визитом в Монголию в том, что он не будет арестован за предполагаемые военные преступления по ордеру Международного уголовного суда», — сообщило американское издание. Решение Монголии идет вразрез с обязательствами стран-участниц Римского статута — основного документа МУС, предусматривающего сотрудничество с судом в вопросах ареста и выдачи лиц, обвиняемых в серьезных международных преступлениях.

Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина по обвинениям в военных преступлениях. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что визит Путина в Монголию готовился тщательно, поэтому Кремль не беспокоится по поводу возможного ареста.

Рабочий визит запланирован на 3 сентября. В Монголии глава РФ примет участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы военных на Халхин-Голе.

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Монголия не станет выполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. «Путин получил заверения перед запланированным визитом в Монголию в том, что он не будет арестован за предполагаемые военные преступления по ордеру Международного уголовного суда», — сообщило американское издание. Решение Монголии идет вразрез с обязательствами стран-участниц Римского статута — основного документа МУС, предусматривающего сотрудничество с судом в вопросах ареста и выдачи лиц, обвиняемых в серьезных международных преступлениях. Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина по обвинениям в военных преступлениях. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что визит Путина в Монголию готовился тщательно, поэтому Кремль не беспокоится по поводу возможного ареста. Рабочий визит запланирован на 3 сентября. В Монголии глава РФ примет участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы военных на Халхин-Голе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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