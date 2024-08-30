Суд разрешил Блиновской продать квартиру для погашения долга

Савеловский суд Москвы вынес решение блогеру и «королеве марафонов» Елене Блиновской о разрешении продажи еще одной квартиры для погашения налогового долга. Стоимость жилплощади — 90 миллионов рублей.
«Удовлетворить ходатайство стороны защиты об освобождении указанной квартиры от обеспечительного ареста», — постановила судья. Ее слова передает ТАСС.
Отмечается, что на жилплощадь на Серпуховском Валу уже нашелся покупатель. Средства с продажи квартиры будут переведены на счет налоговой для уплаты долга Блиновской.
Перед началом судебного разбирательства Блиновская не успела выплатить даже четверть своего долга государству, сумма которого составляет более 1,2 миллиарда рублей. По информации адвоката блогера Наталии Сальниковой, на текущий момент «королеве марафонов» удалось погасить примерно 230 миллионов рублей. Кроме того, блогер подала кассационную жалобу с требованием признать ее невиновной по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,1 миллиарда рублей.
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