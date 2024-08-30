В Масложировом союзе России оценили вероятность роста цен на подсолнечное масло

Производители подсолнечного масла в России не видят причин для значительного роста цен на их продукцию в ближайшее время. По крайней мере, это касается нижнего ценового сегмента. В более дорогих категориях подорожание не исключено. Об этом корреспонденту рассказал URA.RU исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
Крупные торговые сети на тендерах на закупку подсолнечного масла приобретают его по цене около 87 рублей за килограмм, эта стоимость остается стабильной. С учетом курса доллара и цен в мире, скорее всего она не будет заметно меняться. Стабильность поддерживает также пошлина на экспорт масла, которую правительство сохранило до конца августа 2026 года, отмечает эксперт.
Плавающая ставка таможенной пошлины на вывоз подсолнечного масла, которую премьер-министр Михаил Мишустин продлил еще на два года, уже является нулевой, но может вырасти, если цены на рынке пойдут вверх. Также власти продлили пошлину на вывоз семян подсолнечника, которая составляет 50%.
По данным «Руспродсоюза», за первые шесть месяцев этого года в России произвели 4,2 млн тонн подсолнечного масла — это на четверть превышает показатель января — июня 2023 года.
Почему правительство еще на два года ограничило экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов— в материале URA.RU.
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