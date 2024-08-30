Правительство защитило рынок растительного масла в России

Правительство России объявило о продлении временных ограничений для защиты внутреннего рынка продовольствия до 31 августа 2026 года. В частности, экспортные пошлины на семена подсолнечника и на соевые бобы останутся в силе.
«Правительство продлило меры защиты внутреннего рынка продовольствия. До 31 августа 2026 года продлевается срок действия экспортной пошлины на семена подсолнечника (в размере 50%, но не менее 32 тысяч рублей за тонну) и соевые бобы (в размере 20%, но не менее 100 долларов за тонну)», — говорится в сообщении правительства. Там добавили, что также продлены плавающие ставки вывозных пошлин на подсолнечное масло и шрот.
Отмечается, что данные решения приняты в целях поддержания стабильности на внутреннем продовольственном рынке и загрузки мощностей по переработке сельхозпродукции. Кроме того, с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2026 года вводятся экспортные пошлины на семена рапса (30%, но не менее 165 евро за тонну) вместо временного запрета на вывоз. Ограничения распространяются на экспорт за пределы ЕАЭС, заключили в правительстве.
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