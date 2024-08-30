Омбудсмен ХМАО добилась справедливости в борьбе с мэрией, не построившей дорогу в районе многодетных

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова, вступившаяся за жителей Лангепаса и подавшая в суд на мэрию, которая не смогла с 2016 года построить дороги в 4-а микрорайоне, выиграла судебный процесс. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.
«К омбудсмену обратились многодетные семьи, проживающие в микрорайоне 4-а, которым администрация города с 2016 года обещала построить дороги, но так и не сделала этого. Стребкова заявила о бездействии властей и подала на мэра Сергея Горобченко в суд, чтобы обязать чиновников организовать работы по завершению строительства дорог в микрорайоне. Суд встал на сторону омбудсмена и жителей», — сообщил инсайдер.
В аппарате омбудсмена подтвердили результаты судебного процесса, однако уточнили, что решение суда еще не опубликовано. Дорога в капитальном исполнении будет построена. Тем временем, возмущенные жители начали публиковать в соцсетях фото рыбалки в лужах, чтобы побудить мэрию исполнить еще одно обещание, данное врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку, — отсыпать проезды в микрорайоне асфальтным гранулятом до 30 августа.
Дорожники начали работы за несколько дней до конца срока. Лангепасцы сообщают, что отсыпка улиц идет полным ходом. После дополнительных жалоб на некачественную укладку крошки на влажный песок под окнами домов в последний день появился трактор. Он выравнивает гранулят, а его работу снимает муниципальное телевидение. «Нам даже выровняли кривые столбы», — передают шокированные жители.
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