Арестован фигурант дела о завышении цен на поставки для армии

Бизнесмен Комлев арестован по делу «Военторга» о мошенничестве
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Дмитрий Комлев пробудет в СИЗО до 30 сентября Фото:

Мещанский суд Москвы арестовал гендиректора ООО «Сандора» Дмитрия Комлева по уголовному делу о хищении более 400 миллионов рублей при поставках для Минобороны армейских несессеров. Такое решение было принято во время судебного заседания. Об аресте ходатайствовал представитель следственного департамента МВД.

«Мещанский суд арестовал Дмитрия Комлева. Об аресте обвиняемого ходатайствовал представитель следственного департамента МВД. Фигурант отправлен в СИЗО до 30 сентября», — сообщает «Коммерсант».

Ранее Мосгорсуд признал законным арест главы «Военторга» Владимира Павлова, который обвиняется в хищении. Суд также арестовал предполагаемого соучастника Павлова Тимура Исакова.

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Мещанский суд Москвы арестовал гендиректора ООО «Сандора» Дмитрия Комлева по уголовному делу о хищении более 400 миллионов рублей при поставках для Минобороны армейских несессеров. Такое решение было принято во время судебного заседания. Об аресте ходатайствовал представитель следственного департамента МВД. «Мещанский суд арестовал Дмитрия Комлева. Об аресте обвиняемого ходатайствовал представитель следственного департамента МВД. Фигурант отправлен в СИЗО до 30 сентября», — сообщает «Коммерсант». Ранее Мосгорсуд признал законным арест главы «Военторга» Владимира Павлова, который обвиняется в хищении. Суд также арестовал предполагаемого соучастника Павлова Тимура Исакова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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