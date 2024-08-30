30 августа 2024

Российский пловец завоевал первое золото Паралимпиады в Париже

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Пловец проплыл брассом 100 метров Фото:

Российский пловец Андрей Калина завоевал первую золотую медаль Паралимпиады в Париже. Спортсмен взял золото в заплыве на 100 метров брассом среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

«Андрей Калина получил золотую медаль в заплыве на 100 метров брассом. Второе место занял китаец Ян Гуанлун, а третье — колумбиец Карлос Серрано», — пишет ТАСС. Другой россиянин Даниил Смирнов финишировал четвертым.

Калина стал первым россиянином, выигравшим золото на Паралимпиаде в Париже. Российские спортсмены завоевали восемь медалей. Паралимпийцам из РФ разрешено соревноваться лишь в нейтральном статусе, и их медали не будут учитываться в общем зачете.

Сообщалось, что челябинка Валерия Шабалина завоевала бронзовую медаль в плавании на Паралимпиаде. Она принесла России вторую медаль в бассейне.

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Российский пловец Андрей Калина завоевал первую золотую медаль Паралимпиады в Париже. Спортсмен взял золото в заплыве на 100 метров брассом среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. «Андрей Калина получил золотую медаль в заплыве на 100 метров брассом. Второе место занял китаец Ян Гуанлун, а третье — колумбиец Карлос Серрано», — пишет ТАСС. Другой россиянин Даниил Смирнов финишировал четвертым. Калина стал первым россиянином, выигравшим золото на Паралимпиаде в Париже. Российские спортсмены завоевали восемь медалей. Паралимпийцам из РФ разрешено соревноваться лишь в нейтральном статусе, и их медали не будут учитываться в общем зачете. Сообщалось, что челябинка Валерия Шабалина завоевала бронзовую медаль в плавании на Паралимпиаде. Она принесла России вторую медаль в бассейне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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