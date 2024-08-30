Российский пловец завоевал первое золото Паралимпиады в Париже

Российский пловец Андрей Калина завоевал первую золотую медаль Паралимпиады в Париже. Спортсмен взял золото в заплыве на 100 метров брассом среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
«Андрей Калина получил золотую медаль в заплыве на 100 метров брассом. Второе место занял китаец Ян Гуанлун, а третье — колумбиец Карлос Серрано», — пишет ТАСС. Другой россиянин Даниил Смирнов финишировал четвертым.
Калина стал первым россиянином, выигравшим золото на Паралимпиаде в Париже. Российские спортсмены завоевали восемь медалей. Паралимпийцам из РФ разрешено соревноваться лишь в нейтральном статусе, и их медали не будут учитываться в общем зачете.
Сообщалось, что челябинка Валерия Шабалина завоевала бронзовую медаль в плавании на Паралимпиаде. Она принесла России вторую медаль в бассейне.
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