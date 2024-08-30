30 августа 2024

Военкор Котенок заявил об отступлении ВСУ из ключевых пунктов на фронте

Котенок: ВСУ начали отвод сил из узла в районе Угледара и Галицыновки
© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Котенок заявил, что ВСУ начали отводить силы из Угледара и Галицыновки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали отводить свои подразделения из Галицыновки и Угледара. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок.

«По предварительным данным, на Селидовском направлении ВСУ выбиты из Галицыновки. Также противник начал отвод своих подразделений из узла обороны в районе Угледара (ДНР)», — сообщил Котенок в своем telegram-канале.

Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу Минобороны РФ. После получения ответа новость будет дополнена.

Сообщалось, что российские войска совершили мощный прорыв под Угледаром. Они перерезали трассу на Константиновку, приблизившись к Водяному и заблокировав Угледар с северо-востока.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали отводить свои подразделения из Галицыновки и Угледара. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок. «По предварительным данным, на Селидовском направлении ВСУ выбиты из Галицыновки. Также противник начал отвод своих подразделений из узла обороны в районе Угледара (ДНР)», — сообщил Котенок в своем telegram-канале. Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу Минобороны РФ. После получения ответа новость будет дополнена. Сообщалось, что российские войска совершили мощный прорыв под Угледаром. Они перерезали трассу на Константиновку, приблизившись к Водяному и заблокировав Угледар с северо-востока.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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