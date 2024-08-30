Военкор Котенок заявил об отступлении ВСУ из ключевых пунктов на фронте

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали отводить свои подразделения из Галицыновки и Угледара. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок.
«По предварительным данным, на Селидовском направлении ВСУ выбиты из Галицыновки. Также противник начал отвод своих подразделений из узла обороны в районе Угледара (ДНР)», — сообщил Котенок в своем telegram-канале.
Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу Минобороны РФ. После получения ответа новость будет дополнена.
Сообщалось, что российские войска совершили мощный прорыв под Угледаром. Они перерезали трассу на Константиновку, приблизившись к Водяному и заблокировав Угледар с северо-востока.
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