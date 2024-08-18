Военкор Котенок: ВСУ разрушили второй мост через реку Сейм в Курской области

Вооруженные силы Украины разрушили в Курской области еще один мост через реку Сейм. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок.
«Курская область — еще один мост через реку Сейм в районе населенного пункта Званное», — сообщил военкор в своем telegram-канале. Он отметил, что и это сооружение ВСУ разрушили при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Ранее сообщалось, что в Глушковском районе Курской области в результате удара ВСУ был уничтожен мост через реку Сейм. Атаку по нему украинские военные провели 16 августа.
По словам представителя МИД России Марии Захаровой, так противник хочет затруднить эвакуацию мирных жителей. Но, как заверил глава Глушковского района Павел Золотарев, вывоз жителей из Глушковского района до сих пор продолжается, обрушение моста на выводе людей никак не сказалось.
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