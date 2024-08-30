Германия завершила вывод войск из Нигера

31 августа 2024 в 04:48 Размер текста - 17 +

Войска ФРГ завершении присутствия на авиабазе 101 в Ниамее Фото: Министерство обороны Великобритании Германия официально завершила процесс вывода своего военного контингента из Нигера. Об этом объявили начальник штаба нигерской армии Мамане Сани Киау и полковник Бундесвера Карстен Штрусс «Министерство национальной обороны Республики Нигер и Министерство обороны ФРГ объявляют о завершении вывода немецких сил и техники из Нигера 30 августа и о завершении их присутствия на авиабазе 101 в Ниамее», — сообщил начальник штаба армии Нигера Мамане Сани Киау, цитирует его Agence France-Presse (AFP). Он подчеркнул, что вывод войск прошел гладко благодаря тесному сотрудничеству между армиями двух стран. В рамках операции по выводу войск из Нигера в Германию было перевезено 60 немецких военнослужащих и 146 тонн техники на пяти грузовых самолетах. Несмотря на вывод войск оборонное сотрудничество между Нигером и Германией продолжится, и в будущем обе страны остаются приверженными поддержанию военных отношений, подтвердил нигерский начальник штаба Киау. Германия объявила 6 июля, что выведет своих военных до 31 августа. В конце 2023 года Нигер также покинули французские военные. США также должны вывести контингент до 15 сентября. Ранее в Штатах испугались, что российские военные займут место США в Нигере. При этом высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что у него нет информации, что сейчас «русские есть в столице». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Германия официально завершила процесс вывода своего военного контингента из Нигера. Об этом объявили начальник штаба нигерской армии Мамане Сани Киау и полковник Бундесвера Карстен Штрусс «Министерство национальной обороны Республики Нигер и Министерство обороны ФРГ объявляют о завершении вывода немецких сил и техники из Нигера 30 августа и о завершении их присутствия на авиабазе 101 в Ниамее», — сообщил начальник штаба армии Нигера Мамане Сани Киау, цитирует его Agence France-Presse (AFP). Он подчеркнул, что вывод войск прошел гладко благодаря тесному сотрудничеству между армиями двух стран. В рамках операции по выводу войск из Нигера в Германию было перевезено 60 немецких военнослужащих и 146 тонн техники на пяти грузовых самолетах. Несмотря на вывод войск оборонное сотрудничество между Нигером и Германией продолжится, и в будущем обе страны остаются приверженными поддержанию военных отношений, подтвердил нигерский начальник штаба Киау. Германия объявила 6 июля, что выведет своих военных до 31 августа. В конце 2023 года Нигер также покинули французские военные. США также должны вывести контингент до 15 сентября. Ранее в Штатах испугались, что российские военные займут место США в Нигере. При этом высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что у него нет информации, что сейчас «русские есть в столице».