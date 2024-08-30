30 августа 2024

Германия завершила вывод войск из Нигера

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Великобритании. stock, десант, военные, нато, наемник, stock
Войска ФРГ завершении присутствия на авиабазе 101 в Ниамее Фото:

Германия официально завершила процесс вывода своего военного контингента из Нигера. Об этом объявили начальник штаба нигерской армии Мамане Сани Киау и полковник Бундесвера Карстен Штрусс

«Министерство национальной обороны Республики Нигер и Министерство обороны ФРГ объявляют о завершении вывода немецких сил и техники из Нигера 30 августа и о завершении их присутствия на авиабазе 101 в Ниамее», — сообщил начальник штаба армии Нигера Мамане Сани Киау, цитирует его Agence France-Presse (AFP).

Он подчеркнул, что вывод войск прошел гладко благодаря тесному сотрудничеству между армиями двух стран. В рамках операции по выводу войск из Нигера в Германию было перевезено 60 немецких военнослужащих и 146 тонн техники на пяти грузовых самолетах. Несмотря на вывод войск оборонное сотрудничество между Нигером и Германией продолжится, и в будущем обе страны остаются приверженными поддержанию военных отношений, подтвердил нигерский начальник штаба Киау.

Германия объявила 6 июля, что выведет своих военных до 31 августа. В конце 2023 года Нигер также покинули французские военные. США также должны вывести контингент до 15 сентября. Ранее в Штатах испугались, что российские военные займут место США в Нигере. При этом высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что у него нет информации, что сейчас «русские есть в столице».

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Германия официально завершила процесс вывода своего военного контингента из Нигера. Об этом объявили начальник штаба нигерской армии Мамане Сани Киау и полковник Бундесвера Карстен Штрусс «Министерство национальной обороны Республики Нигер и Министерство обороны ФРГ объявляют о завершении вывода немецких сил и техники из Нигера 30 августа и о завершении их присутствия на авиабазе 101 в Ниамее», — сообщил начальник штаба армии Нигера Мамане Сани Киау, цитирует его Agence France-Presse (AFP). Он подчеркнул, что вывод войск прошел гладко благодаря тесному сотрудничеству между армиями двух стран. В рамках операции по выводу войск из Нигера в Германию было перевезено 60 немецких военнослужащих и 146 тонн техники на пяти грузовых самолетах. Несмотря на вывод войск оборонное сотрудничество между Нигером и Германией продолжится, и в будущем обе страны остаются приверженными поддержанию военных отношений, подтвердил нигерский начальник штаба Киау. Германия объявила 6 июля, что выведет своих военных до 31 августа. В конце 2023 года Нигер также покинули французские военные. США также должны вывести контингент до 15 сентября. Ранее в Штатах испугались, что российские военные займут место США в Нигере. При этом высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что у него нет информации, что сейчас «русские есть в столице».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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