В деле о некачественных бронежилетах для МО РФ могут появиться новые фигуранты

31 августа 2024 в 07:08 Размер текста - 17 +

На данный момент не все свидетели допрошены по делу о поставке бракованных бронежилетов в ВС РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России В расследовании дела о поставке некачественных бронежилетов для ВС России могут появиться новые фигуранты и свидетели. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела. «Не все свидетели и иные члены организованной группы установлены и допрошены», — говорится в документах. Информацию передает РИА Новости. Согласно материалам уголовного дела, фигуранты, поставлявшие Минобороны РФ некачественные бронежилеты, получили от ведомства сумму до 2,4 млрд рублей на закупку. Следствие выявило, что обвиняемые направили денежные средства на покупку недвижимости и долей в компаниях. В ходе расследования было установлено, что средства поступили на счета ООО «ГК «Пикет», которое затем направило их на приобретение активов. Все активы, связанные с этими операциями, были арестованы. ГК «Пикет» имеет в собственности доли в пяти компаниях и различную недвижимость. Суд, оценив представленные доказательства, постановил об аресте имущества, приобретенного на средства, выделенные государством. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В расследовании дела о поставке некачественных бронежилетов для ВС России могут появиться новые фигуранты и свидетели. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела. «Не все свидетели и иные члены организованной группы установлены и допрошены», — говорится в документах. Информацию передает РИА Новости. Согласно материалам уголовного дела, фигуранты, поставлявшие Минобороны РФ некачественные бронежилеты, получили от ведомства сумму до 2,4 млрд рублей на закупку. Следствие выявило, что обвиняемые направили денежные средства на покупку недвижимости и долей в компаниях. В ходе расследования было установлено, что средства поступили на счета ООО «ГК «Пикет», которое затем направило их на приобретение активов. Все активы, связанные с этими операциями, были арестованы. ГК «Пикет» имеет в собственности доли в пяти компаниях и различную недвижимость. Суд, оценив представленные доказательства, постановил об аресте имущества, приобретенного на средства, выделенные государством.