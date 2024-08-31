В Верхнюю Пышму привезли космический корабль, который продырявила астронавт НАСА. Фото

В музей Верхней Пышмы привезли космический корабль «Союз»

01 сентября 2024 в 09:48 Размер текста - 17 +

Экспозиция музея пополнилась новым экспонатом (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В музей военной техники в Верхней Пышме (Свердловская область) привезли пилотируемый космический корабль «Союз МС-09», о котором шесть лет назад говорил весь мир. Корреспонденту URA.RU повезло одному из первых увидеть новый экспонат, который пока недоступен широкой публике. Прибывший на Урал «Союз» имеет интересную историю. Именно на этом корабле отправился в свою первую экспедицию екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев. Старт состоялся 6 июня 2018 года с космодрома Байконур. Вернулся экипаж на Землю на «Союзе» 20 декабря того же года, проведя в космосе 197 дней. Новость по теме Дыру в обшивке корабля «Союз» мог просверлить психически неустойчивый космонавт И именно во время этого полета произошла чрезвычайная и загадочная история, которую тогда обсуждал весь мир. На Международной космической станции было зафиксировано падение давления воздуха. Обследование показало, что в обшивке корабля «Союз» имеется дырка, причем, как выяснилось позже, проделали ее уже в космосе. Было проведено расследование, причину выяснили, но афишировать отказались. По неофициальной версии, отверстие просверлила женщина-астронавт НАСА, у которой во время пребывания на МКС случился нервный срыв. Ранее в музей военной техники привезли корабль «Буран» — самый крупный космический проект времен СССР. Для него построят отдельный павильон и откроют экспозицию, посвященную советской космической программе. В отличие от «Союза» этот «Буран» никогда не поднимался в космос, а после развала СССР долгое время хранился на Байконуре, откуда его выкупили в частную коллекцию. Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В музей военной техники в Верхней Пышме (Свердловская область) привезли пилотируемый космический корабль «Союз МС-09», о котором шесть лет назад говорил весь мир. Корреспонденту URA.RU повезло одному из первых увидеть новый экспонат, который пока недоступен широкой публике. Прибывший на Урал «Союз» имеет интересную историю. Именно на этом корабле отправился в свою первую экспедицию екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев. Старт состоялся 6 июня 2018 года с космодрома Байконур. Вернулся экипаж на Землю на «Союзе» 20 декабря того же года, проведя в космосе 197 дней. И именно во время этого полета произошла чрезвычайная и загадочная история, которую тогда обсуждал весь мир. На Международной космической станции было зафиксировано падение давления воздуха. Обследование показало, что в обшивке корабля «Союз» имеется дырка, причем, как выяснилось позже, проделали ее уже в космосе. Было проведено расследование, причину выяснили, но афишировать отказались. По неофициальной версии, отверстие просверлила женщина-астронавт НАСА, у которой во время пребывания на МКС случился нервный срыв. Ранее в музей военной техники привезли корабль «Буран» — самый крупный космический проект времен СССР. Для него построят отдельный павильон и откроют экспозицию, посвященную советской космической программе. В отличие от «Союза» этот «Буран» никогда не поднимался в космос, а после развала СССР долгое время хранился на Байконуре, откуда его выкупили в частную коллекцию.