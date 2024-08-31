Военный спас женщину с ребенком, раненных при обстреле Белгорода

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Военный оказал первую помощь раненой женщине и ребенку, пишет Shot
Военный оказал первую помощь раненой женщине и ребенку, пишет Shot Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Российский военный спас раненых женщину и ребенка после обстрела ВСУ на Белгород. Боец оперативно оказал им первую медицинскую помощь, а затем доставил пострадавших в ближайшую больницу.

«Российский военный спас раненого малыша и его маму, сразу после массированной атаки ВСУ», — пишет telegram-канал Shot. Согласно свидетельствам очевидцев, военный услышал взрывы возле местного торгового центра и поспешил на место происшествия. Там он обнаружил раненых женщину и ребенка и оказал им первую медицинскую помощь.

Женщина получила проникающее ранение живота, у ребенка осколочные ранения руки. Военный доставил пострадавших в ближайший госпиталь, где им была предоставлена вся необходимая медицинская помощь, передает telegram-канал.

ВСУ вечером 30 августа атаковали Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. На данный момент известно о пяти погибших, еще 46, в том числе шестеро детей, получили ранения, передает «Национальная служба новостей».

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Российский военный спас раненых женщину и ребенка после обстрела ВСУ на Белгород. Боец оперативно оказал им первую медицинскую помощь, а затем доставил пострадавших в ближайшую больницу. «Российский военный спас раненого малыша и его маму, сразу после массированной атаки ВСУ», — пишет telegram-канал Shot. Согласно свидетельствам очевидцев, военный услышал взрывы возле местного торгового центра и поспешил на место происшествия. Там он обнаружил раненых женщину и ребенка и оказал им первую медицинскую помощь. Женщина получила проникающее ранение живота, у ребенка осколочные ранения руки. Военный доставил пострадавших в ближайший госпиталь, где им была предоставлена вся необходимая медицинская помощь, передает telegram-канал. ВСУ вечером 30 августа атаковали Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. На данный момент известно о пяти погибших, еще 46, в том числе шестеро детей, получили ранения, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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