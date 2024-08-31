СКР возбудил уголовное дело из-за ночной атаки ВСУ на Белгород

Возбуждено уголовное дело в связи с атакой ВСУ на Белгород. В результате обстрела погибли пять мирных жителей, еще 46 получили ранения, среди которых семеро детей. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) России.
«Возбуждено уголовное дело в связи с террористической атакой ВФУ на город Белгород и Белгородский район», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что дело начато по статье 205 УК РФ (террористический акт).
В результате обстрела погибли пять человек, ранены не менее 46, включая семь несовершеннолетних. Повреждены объекты инфраструктуры. Следственный комитет выясняет обстоятельства и виновных.
Вечером 30 августа ВСУ совершили обстрел Белгорода. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, удар был нанесен кассетными боеприпасами. URA.RU в своем материале показывало последствия этого обстрела.
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