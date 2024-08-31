СКР возбудил уголовное дело из-за ночной атаки ВСУ на Белгород

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Белгород подвергся обстрелу ВСУ вечером 30 августа
Белгород подвергся обстрелу ВСУ вечером 30 августа Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Возбуждено уголовное дело в связи с атакой ВСУ на Белгород. В результате обстрела погибли пять мирных жителей, еще 46 получили ранения, среди которых семеро детей. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) России.

«Возбуждено уголовное дело в связи с террористической атакой ВФУ на город Белгород и Белгородский район», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что дело начато по статье 205 УК РФ (террористический акт).

В результате обстрела погибли пять человек, ранены не менее 46, включая семь несовершеннолетних. Повреждены объекты инфраструктуры. Следственный комитет выясняет обстоятельства и виновных.

Вечером 30 августа ВСУ совершили обстрел Белгорода. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, удар был нанесен кассетными боеприпасами. URA.RU в своем материале показывало последствия этого обстрела.

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Возбуждено уголовное дело в связи с атакой ВСУ на Белгород. В результате обстрела погибли пять мирных жителей, еще 46 получили ранения, среди которых семеро детей. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) России. «Возбуждено уголовное дело в связи с террористической атакой ВФУ на город Белгород и Белгородский район», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что дело начато по статье 205 УК РФ (террористический акт). В результате обстрела погибли пять человек, ранены не менее 46, включая семь несовершеннолетних. Повреждены объекты инфраструктуры. Следственный комитет выясняет обстоятельства и виновных. Вечером 30 августа ВСУ совершили обстрел Белгорода. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, удар был нанесен кассетными боеприпасами. URA.RU в своем материале показывало последствия этого обстрела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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