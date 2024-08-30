Последствия ударов ВСУ по Белгороду кассетными боеприпасами. Фоторепортаж

Гладков: ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район из РСЗО Vampire

31 августа 2024 в 03:01 Размер текста - 17 +

Вячеслав Гладков заявил, что удары наносились из РСЗО «Вампир» Фото: Евгений Мартынов/ТАСС Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 30 августа ударили по Белгороду и области кассетными боеприпасами. В результате атаки погибло минимум пять человек, а оказались ранены 37 мирных жителей, шесть из которых — дети. Последствия ударов ВСУ — в фоторепортаже URA.RU. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что украинская армия атаковала из РСЗО «Вампир». В результате пострадали три многоквартирных дома в Белгороде, повреждены два социальных и два коммерческих объекта, а осколками посечены десять машин. В поселке Дубовое в Белгородском районе загорелись два частных дома и гараж, пострадали пять частных домов и один многоквартирный. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 30 августа ударили по Белгороду и области кассетными боеприпасами. В результате атаки погибло минимум пять человек, а оказались ранены 37 мирных жителей, шесть из которых — дети. Последствия ударов ВСУ — в фоторепортаже URA.RU. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что украинская армия атаковала из РСЗО «Вампир». В результате пострадали три многоквартирных дома в Белгороде, повреждены два социальных и два коммерческих объекта, а осколками посечены десять машин. В поселке Дубовое в Белгородском районе загорелись два частных дома и гараж, пострадали пять частных домов и один многоквартирный.