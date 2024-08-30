30 августа 2024

Последствия ударов ВСУ по Белгороду кассетными боеприпасами. Фоторепортаж

Гладков: ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район из РСЗО Vampire
© Служба новостей «URA.RU»
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Вячеслав Гладков заявил, что удары наносились из РСЗО «Вампир» Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 30 августа ударили по Белгороду и области кассетными боеприпасами. В результате атаки погибло минимум пять человек, а оказались ранены 37 мирных жителей, шесть из которых — дети. Последствия ударов ВСУ — в фоторепортаже URA.RU.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что украинская армия атаковала из РСЗО «Вампир». В результате пострадали три многоквартирных дома в Белгороде, повреждены два социальных и два коммерческих объекта, а осколками посечены десять машин. В поселке Дубовое в Белгородском районе загорелись два частных дома и гараж, пострадали пять частных домов и один многоквартирный.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 30 августа ударили по Белгороду и области кассетными боеприпасами. В результате атаки погибло минимум пять человек, а оказались ранены 37 мирных жителей, шесть из которых — дети. Последствия ударов ВСУ — в фоторепортаже URA.RU. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что украинская армия атаковала из РСЗО «Вампир». В результате пострадали три многоквартирных дома в Белгороде, повреждены два социальных и два коммерческих объекта, а осколками посечены десять машин. В поселке Дубовое в Белгородском районе загорелись два частных дома и гараж, пострадали пять частных домов и один многоквартирный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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