Директор Центра международного сотрудничества арестована за продажу виз

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Заседание по делу Александра Наумова. Екатеринбург, военный суд, екатеринбургский гарнизонный военный суд
Московский суд отправил Надежду Попову под домашний арест за незаконную продажу виз Фото:

Директор Центра международного сотрудничества (ЦМС) «Станкин» Надежда Попова обвиняется в организации незаконной миграции. Московский суд отправил ее под домашний арест на 23 дня, сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Поповой Надежде Юльевне избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 23 суток, до 21 сентября 2024 года», — говорится в сообщении. Там же отметили, что Попова также проходит по статье ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По одной из версий, она продавала иностранцам студенческие визы за 80 тысяч рублей.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что желающих попасть в Россию иностранцев ждет собеседование. Уточняется, что собеседование будут проводить сотрудники российских диппредставительств и консульств, передает 360.ru. Также сообщается, что в Госдуму был внесен законопроект о биометрическом контроле за мигрантами.

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Директор Центра международного сотрудничества (ЦМС) «Станкин» Надежда Попова обвиняется в организации незаконной миграции. Московский суд отправил ее под домашний арест на 23 дня, сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. «Поповой Надежде Юльевне избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 23 суток, до 21 сентября 2024 года», — говорится в сообщении. Там же отметили, что Попова также проходит по статье ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По одной из версий, она продавала иностранцам студенческие визы за 80 тысяч рублей. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что желающих попасть в Россию иностранцев ждет собеседование. Уточняется, что собеседование будут проводить сотрудники российских диппредставительств и консульств, передает 360.ru. Также сообщается, что в Госдуму был внесен законопроект о биометрическом контроле за мигрантами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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