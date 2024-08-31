Директор Центра международного сотрудничества арестована за продажу виз

31 августа 2024 в 13:27 Размер текста - 17 +

Московский суд отправил Надежду Попову под домашний арест за незаконную продажу виз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Директор Центра международного сотрудничества (ЦМС) «Станкин» Надежда Попова обвиняется в организации незаконной миграции. Московский суд отправил ее под домашний арест на 23 дня, сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. «Поповой Надежде Юльевне избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 23 суток, до 21 сентября 2024 года», — говорится в сообщении. Там же отметили, что Попова также проходит по статье ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По одной из версий, она продавала иностранцам студенческие визы за 80 тысяч рублей. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что желающих попасть в Россию иностранцев ждет собеседование. Уточняется, что собеседование будут проводить сотрудники российских диппредставительств и консульств, передает 360.ru. Также сообщается, что в Госдуму был внесен законопроект о биометрическом контроле за мигрантами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директор Центра международного сотрудничества (ЦМС) «Станкин» Надежда Попова обвиняется в организации незаконной миграции. Московский суд отправил ее под домашний арест на 23 дня, сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. «Поповой Надежде Юльевне избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 23 суток, до 21 сентября 2024 года», — говорится в сообщении. Там же отметили, что Попова также проходит по статье ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По одной из версий, она продавала иностранцам студенческие визы за 80 тысяч рублей. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что желающих попасть в Россию иностранцев ждет собеседование. Уточняется, что собеседование будут проводить сотрудники российских диппредставительств и консульств, передает 360.ru. Также сообщается, что в Госдуму был внесен законопроект о биометрическом контроле за мигрантами.