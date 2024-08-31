Пашинян заявил, что готов встретиться с Алиевым на границе

31 августа 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов встретиться с Алиевым на границе страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Будущие переговоры по разрешению конфликта между Ереваном и Баку могут пройти на армяно-азербайджанской границе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никола Пашинян. «Когда созреет момент для проведения встречи на высшем уровне, это можно организовать на армяно-азербайджанской границе», — сказал Пашинян на пресс-конференции. Трансляция велась на youtube-канале 24 TV. Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ готова выступить посредником в урегулировании споров между Баку и Ереваном, если это будет востребовано обеими сторонами. Он также отметил, что Россия поддержит любое мирное решение. Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что договор о мире возможен только в случае, если Армения на конституционном уровне признает отказ от территориальных претензий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будущие переговоры по разрешению конфликта между Ереваном и Баку могут пройти на армяно-азербайджанской границе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никола Пашинян. «Когда созреет момент для проведения встречи на высшем уровне, это можно организовать на армяно-азербайджанской границе», — сказал Пашинян на пресс-конференции. Трансляция велась на youtube-канале 24 TV. Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ готова выступить посредником в урегулировании споров между Баку и Ереваном, если это будет востребовано обеими сторонами. Он также отметил, что Россия поддержит любое мирное решение. Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что договор о мире возможен только в случае, если Армения на конституционном уровне признает отказ от территориальных претензий.