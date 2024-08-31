Пашинян заявил, что готов встретиться с Алиевым на границе

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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, пашинян никол
Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов встретиться с Алиевым на границе страны Фото:

Будущие переговоры по разрешению конфликта между Ереваном и Баку могут пройти на армяно-азербайджанской границе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никола Пашинян.

«Когда созреет момент для проведения встречи на высшем уровне, это можно организовать на армяно-азербайджанской границе», — сказал Пашинян на пресс-конференции. Трансляция велась на youtube-канале 24 TV.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ готова выступить посредником в урегулировании споров между Баку и Ереваном, если это будет востребовано обеими сторонами. Он также отметил, что Россия поддержит любое мирное решение. Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что договор о мире возможен только в случае, если Армения на конституционном уровне признает отказ от территориальных претензий.

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Будущие переговоры по разрешению конфликта между Ереваном и Баку могут пройти на армяно-азербайджанской границе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никола Пашинян. «Когда созреет момент для проведения встречи на высшем уровне, это можно организовать на армяно-азербайджанской границе», — сказал Пашинян на пресс-конференции. Трансляция велась на youtube-канале 24 TV. Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ готова выступить посредником в урегулировании споров между Баку и Ереваном, если это будет востребовано обеими сторонами. Он также отметил, что Россия поддержит любое мирное решение. Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что договор о мире возможен только в случае, если Армения на конституционном уровне признает отказ от территориальных претензий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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