Умеров назвал новую причину увольнения главы ВВС Украины Олещука*

Командующий ВС ВСУ Николай Олещук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) снят с должности не из-за крушения переданного Киеву Западом истребителя F-16. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
«Я бы, наверное, сказал, что это ротация. [Увольнение Олещука и крушение украинского F-16] это два отдельных вопроса <...> На данном этапе я бы не стал их связывать», — поделился Умеров. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.
По его словам, сейчас Киев выясняет причины крушения западного истребителя совместно с Западом. «Мы также открыли это дело для наших партнеров, поэтому они также изучают и расследуют его вместе с нами», — отметил он.
Впервые о падении F-16 сообщал telegram-канал Shot 28 августа. Причиной крушения указывалась ошибка пилота. Спустя пару дней президент Украины Владимир Зеленский подписал приказ об увольнении Олещука.
*Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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