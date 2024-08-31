Умеров назвал новую причину увольнения главы ВВС Украины Олещука*

Умеров: командующий ВС ВСУ Олещук уволен не из-за крушения F-16, а из-за ротации
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Олещука уволили из-за потребности в смене кадров, а не из-за крушения F-16, заявил Умеров
Олещука уволили из-за потребности в смене кадров, а не из-за крушения F-16, заявил Умеров Фото:

Командующий ВС ВСУ Николай Олещук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) снят с должности не из-за крушения переданного Киеву Западом истребителя F-16. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Я бы, наверное, сказал, что это ротация. [Увольнение Олещука и крушение украинского F-16] это два отдельных вопроса <...> На данном этапе я бы не стал их связывать», — поделился Умеров. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

По его словам, сейчас Киев выясняет причины крушения западного истребителя совместно с Западом. «Мы также открыли это дело для наших партнеров, поэтому они также изучают и расследуют его вместе с нами», — отметил он.

Впервые о падении F-16 сообщал telegram-канал Shot 28 августа. Причиной крушения указывалась ошибка пилота. Спустя пару дней президент Украины Владимир Зеленский подписал приказ об увольнении Олещука.

*Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

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Командующий ВС ВСУ Николай Олещук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) снят с должности не из-за крушения переданного Киеву Западом истребителя F-16. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. «Я бы, наверное, сказал, что это ротация. [Увольнение Олещука и крушение украинского F-16] это два отдельных вопроса <...> На данном этапе я бы не стал их связывать», — поделился Умеров. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN. По его словам, сейчас Киев выясняет причины крушения западного истребителя совместно с Западом. «Мы также открыли это дело для наших партнеров, поэтому они также изучают и расследуют его вместе с нами», — отметил он. Впервые о падении F-16 сообщал telegram-канал Shot 28 августа. Причиной крушения указывалась ошибка пилота. Спустя пару дней президент Украины Владимир Зеленский подписал приказ об увольнении Олещука. *Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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