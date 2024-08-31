В США призвали Украину не ждать новых поставок американских ракет

Вашингтон не собирается отправлять Киеву в ближайшем будущем крупные партии тактических ракет ATACMS. С таким заявлением выступил представитель Пентагона генерал Пэт Райдер.
«Ясно дали понять, что Украине не следует ожидать еще одной крупной поставки ракет ATACMS из-за ограниченного количества таких ракет на складах США и длительного времени производства этого оружия», — заявление Пэта Райдера было озвучено в эфире телеканала CNN. По мнению представителя Пентагона, в данный момент ВСУ располагают достаточным количеством дальнобойного вооружения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз просил у США, Великобритании, Франции и Германии разрешить бить предоставленным вооружением по территориям РФ. Украинский лидер требует предоставить ему дальнобойные снаряды и ракеты. Москва пообещала жесткий ответ в случае, если мольбы Зеленского будут удовлетворены. Российские системы ПВО регулярно отражают атаки американскими ATACMS и французскими Hammer.
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