31 августа 2024

В США призвали Украину не ждать новых поставок американских ракет

© Служба новостей «URA.RU»
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В США заявили, что не располагают достаточным количеством ракет для поставок
В США заявили, что не располагают достаточным количеством ракет для поставок Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вашингтон не собирается отправлять Киеву в ближайшем будущем крупные партии тактических ракет ATACMS. С таким заявлением выступил представитель Пентагона генерал Пэт Райдер.

«Ясно дали понять, что Украине не следует ожидать еще одной крупной поставки ракет ATACMS из-за ограниченного количества таких ракет на складах США и длительного времени производства этого оружия», — заявление Пэта Райдера было озвучено в эфире телеканала CNN. По мнению представителя Пентагона, в данный момент ВСУ располагают достаточным количеством дальнобойного вооружения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз просил у США, Великобритании, Франции и Германии разрешить бить предоставленным вооружением по территориям РФ. Украинский лидер требует предоставить ему дальнобойные снаряды и ракеты. Москва пообещала жесткий ответ в случае, если мольбы Зеленского будут удовлетворены. Российские системы ПВО регулярно отражают атаки американскими ATACMS и французскими Hammer.

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Вашингтон не собирается отправлять Киеву в ближайшем будущем крупные партии тактических ракет ATACMS. С таким заявлением выступил представитель Пентагона генерал Пэт Райдер. «Ясно дали понять, что Украине не следует ожидать еще одной крупной поставки ракет ATACMS из-за ограниченного количества таких ракет на складах США и длительного времени производства этого оружия», — заявление Пэта Райдера было озвучено в эфире телеканала CNN. По мнению представителя Пентагона, в данный момент ВСУ располагают достаточным количеством дальнобойного вооружения. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз просил у США, Великобритании, Франции и Германии разрешить бить предоставленным вооружением по территориям РФ. Украинский лидер требует предоставить ему дальнобойные снаряды и ракеты. Москва пообещала жесткий ответ в случае, если мольбы Зеленского будут удовлетворены. Российские системы ПВО регулярно отражают атаки американскими ATACMS и французскими Hammer.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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