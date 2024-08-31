ФК «Урал» решил, с кем попрощаться из-за лимита на легионеров

Главный тренер футбольного клуба «Урал» Евгений Аверьянов после победы над «Аланией», матч завершился со счетом 3:1, рассказал, что клуб уже принял решение какого игрока отпустят из-за лимита на легионеров в Первой лиге. Кого именно лишится команда он не раскрыл, передает корреспондент URA.RU.
«Решение уже есть», — сказал Аверьянов. По его словам, о решении должны объявить в ближайшее время. На вопрос, связано ли отсутствие в заявке одного из легионеров — бразильского защитника Итало — с травмой, главный тренер клуба ответил с намеком: «Читайте между строк». В заявке Первой лиги может быть лишь четыре иностранца, а сейчас их пятеро.
Сейчас, помимо нескольких белорусских игроков, в команде есть: защитники Сильвие Бегич (Хорватия), Итало (Бразилия) и Эмерсон (Конго), а также полузащитник Даниэль Мишкич и приобретенный несколько дней назад форвард Мартин Секулич (оба из Хорватии). Нападающий забил гол «Алании» в дебютной игре. Пятый легионер обошелся клубу в 150 тысяч евро.
«Все игры в ФНЛ (сейчас Первая лига) настолько непредсказуемы, эмоциональны, что сегодня это был тот матч, когда сюжет очень интересен для болельщиков, а для тренерского штаба обернулся максимально сложно осознаваемым. Первый тайм мы провели очень уверенно и слаженно, как и договаривались. Забили первый гол с высокого прессинга, который тренировали под „Аланию“. Что касается атакующих действий, понравилось много направлений, завершающих фаз. К сожалению, реализация подводит, ведь очень важно при счете 1:0 забить второй, чтобы команда чувствовала внутреннее спокойствие — у нас это пока не получается», — прокомментировал матч Евгений Аверьянов.
Он также рассказал, что причиной проблемы травм футболистов может быть частая смена покрытия, в частности, игра на искусственных полях. До него об этой проблеме говорил президент «Урала» Григорий Иванов, по мнению которого это мешает забирать уверенные победы.
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