Президент ФК «Урал» Иванов: футболисты не могут уверенно выиграть из-за поля

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ФК Урал. Екатеринбург., иванов григорий, фк урал
Григорий Иванов связывает искусственное покрытие полей с частыми травмами игроков Фото:

Постоянная смена полей на более непривычные мешает забирать уверенные победы игрокам ФК «Урал». С таким заявлением выступил президент клуба Григорий Иванов.

«Пока мы сейчас еще не можем сосредоточиться на полях. Не знаем, как играть на одном поле, как на другом. Поля меняются. В Премьер-лиге мы играли — там были естественные поля в основном, а здесь много искусственных полей», — сказал Иванов в эфире ОТВ.

Травмы игроков президент «Урала» также связывает с переходом с одного покрытия на другое. «На таких полях играть, я считаю, это преступление перед ребятами, ребята получают травмы из-за этого», — отметил он.

«Шмели» вылетели из РПЛ по итогам сезона 2023-2024. Команда, игравшая в высшем дивизионе с 2013-го, уступила в стыковых матчах тольяттинскому «Акрону». Власти и крупный бизнес, несмотря на провал, сохранили финансирование клуба на прежнем уровне.

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил о «расстреле», если «Урал» не выйдет в премьер-лигу. Иван счел высказывание шуткой, однако заявил об отставке руководства и тренерского штаба в случае невыхода в РПЛ.

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Постоянная смена полей на более непривычные мешает забирать уверенные победы игрокам ФК «Урал». С таким заявлением выступил президент клуба Григорий Иванов. «Пока мы сейчас еще не можем сосредоточиться на полях. Не знаем, как играть на одном поле, как на другом. Поля меняются. В Премьер-лиге мы играли — там были естественные поля в основном, а здесь много искусственных полей», — сказал Иванов в эфире ОТВ. Травмы игроков президент «Урала» также связывает с переходом с одного покрытия на другое. «На таких полях играть, я считаю, это преступление перед ребятами, ребята получают травмы из-за этого», — отметил он. «Шмели» вылетели из РПЛ по итогам сезона 2023-2024. Команда, игравшая в высшем дивизионе с 2013-го, уступила в стыковых матчах тольяттинскому «Акрону». Власти и крупный бизнес, несмотря на провал, сохранили финансирование клуба на прежнем уровне. Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил о «расстреле», если «Урал» не выйдет в премьер-лигу. Иван счел высказывание шуткой, однако заявил об отставке руководства и тренерского штаба в случае невыхода в РПЛ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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