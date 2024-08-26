Президент ФК «Урал» Иванов: футболисты не могут уверенно выиграть из-за поля

26 августа 2024 в 21:12 Размер текста - 17 +

Григорий Иванов связывает искусственное покрытие полей с частыми травмами игроков Фото: Александр Константинов © URA.RU Постоянная смена полей на более непривычные мешает забирать уверенные победы игрокам ФК «Урал». С таким заявлением выступил президент клуба Григорий Иванов. «Пока мы сейчас еще не можем сосредоточиться на полях. Не знаем, как играть на одном поле, как на другом. Поля меняются. В Премьер-лиге мы играли — там были естественные поля в основном, а здесь много искусственных полей», — сказал Иванов в эфире ОТВ. Травмы игроков президент «Урала» также связывает с переходом с одного покрытия на другое. «На таких полях играть, я считаю, это преступление перед ребятами, ребята получают травмы из-за этого», — отметил он. «Шмели» вылетели из РПЛ по итогам сезона 2023-2024. Команда, игравшая в высшем дивизионе с 2013-го, уступила в стыковых матчах тольяттинскому «Акрону». Власти и крупный бизнес, несмотря на провал, сохранили финансирование клуба на прежнем уровне.



Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил о «расстреле», если «Урал» не выйдет в премьер-лигу. Иван счел высказывание шуткой, однако заявил об отставке руководства и тренерского штаба в случае невыхода в РПЛ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Постоянная смена полей на более непривычные мешает забирать уверенные победы игрокам ФК «Урал». С таким заявлением выступил президент клуба Григорий Иванов. «Пока мы сейчас еще не можем сосредоточиться на полях. Не знаем, как играть на одном поле, как на другом. Поля меняются. В Премьер-лиге мы играли — там были естественные поля в основном, а здесь много искусственных полей», — сказал Иванов в эфире ОТВ. Травмы игроков президент «Урала» также связывает с переходом с одного покрытия на другое. «На таких полях играть, я считаю, это преступление перед ребятами, ребята получают травмы из-за этого», — отметил он. «Шмели» вылетели из РПЛ по итогам сезона 2023-2024. Команда, игравшая в высшем дивизионе с 2013-го, уступила в стыковых матчах тольяттинскому «Акрону». Власти и крупный бизнес, несмотря на провал, сохранили финансирование клуба на прежнем уровне. Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил о «расстреле», если «Урал» не выйдет в премьер-лигу. Иван счел высказывание шуткой, однако заявил об отставке руководства и тренерского штаба в случае невыхода в РПЛ.