ФК «Урал» победил «Аланию» (Владикавказ) со счетом 3:1 и взобрался на первое место в «Мелбет Первой лиге». Встреча прошла на «Екатеринбург-Арене» при 11,8 тысячи зрителей, передает корреспондент URA.RU.
В первом тайме футболисты «Урала» активно напирали на кавказских соперников. Они создали несколько хороших шансов, среди которых был и удар пяткой от ветерана Эрика Бикфалви. Гостей хватило на 24 минуты, пока «Шмели» не перехватили мяч в чужой зоне и не вывели на ударную позицию Тимура Аюпова. Полузащитник ударил низом, и мяч отскоком от штанги залетел в ворота. Хозяева продолжили контролировать игру.
Во втором тайме напор «Урала» не иссяк. Несколько раз счет мог увеличиться до 2:0, но на 77-й минуте «Алания» сравняла счёт в одной из контратак. Нападающий Тимур Нафиков забил мощным дальним ударом. Через несколько минут хозяева заработали пенальти. Бить подошел автор первого гола и не промахнулся. А в самой концовке в своем дебютном матче за «Урал» забил форвард Мартин Секулич, который перешел несколько дней назад за 150 тысяч евро.
После этой игры в активе «Урала» 17 очков. Чтобы закрепиться в лидерах, им нужна осечка тульского «Арсенала» в этом туре.
В предыдущем туре «Урал» сыграл вничью с «Нефтехимиком» в Нижнекамске — 1:1. После этого на неудобные гостевые поля жаловался президент клуба Георгий Иванов.
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