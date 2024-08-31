Заместитель командира 430-го мотострелкового полка, челябинец Юрий Гагарин с позывным «Ангел» поздравил школьников с началом учебного года. Видео, записанное под звуки выстрелов, размещено в telegram-канале реготделения Народного фронта.
«Дорогие дети Челябинска и все учащиеся, кто пойдет в школу в этом году! Военнослужащие нашего полка, крутые челябинские парни, сегодня стоят на страже нашего государства и делают все, чтобы вы хорошо учились», — сказал Гагарин в видео.
Школьников он призвал не подводить отцов и братьев, которые находятся в зоне СВО, и учиться хорошо. «Мы верим, что вы будете хорошим поколением, которое нас заменит. Мы обязательно победим», — отметил он.
Гагарин отправился на фронт сразу после начала спецоперации. Во время взятия Мариуполя он и его бойцы спасли 367 детей. В его группе было пятеро человек — Андрей, Николай, Георгий, Евгений и Леонид. По главным буквам их имен ребят стали звать «Ангелы». Рассказ о Гагарине попал на страницы нового учебника истории.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!