31 августа 2024
30 августа 2024

«Ангел» поздравил челябинских школьников с началом учебного года. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Гагарин призвал школьников не подводить отцов, которые сейчас на СВО (архивное фото)
Гагарин призвал школьников не подводить отцов, которые сейчас на СВО (архивное фото) Фото:

Заместитель командира 430-го мотострелкового полка, челябинец Юрий Гагарин с позывным «Ангел» поздравил школьников с началом учебного года. Видео, записанное под звуки выстрелов, размещено в telegram-канале реготделения Народного фронта.

«Дорогие дети Челябинска и все учащиеся, кто пойдет в школу в этом году! Военнослужащие нашего полка, крутые челябинские парни, сегодня стоят на страже нашего государства и делают все, чтобы вы хорошо учились», — сказал Гагарин в видео.

Школьников он призвал не подводить отцов и братьев, которые находятся в зоне СВО, и учиться хорошо. «Мы верим, что вы будете хорошим поколением, которое нас заменит. Мы обязательно победим», — отметил он.

Гагарин отправился на фронт сразу после начала спецоперации. Во время взятия Мариуполя он и его бойцы спасли 367 детей. В его группе было пятеро человек — Андрей, Николай, Георгий, Евгений и Леонид. По главным буквам их имен ребят стали звать «Ангелы». Рассказ о Гагарине попал на страницы нового учебника истории.

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Заместитель командира 430-го мотострелкового полка, челябинец Юрий Гагарин с позывным «Ангел» поздравил школьников с началом учебного года. Видео, записанное под звуки выстрелов, размещено в telegram-канале реготделения Народного фронта. «Дорогие дети Челябинска и все учащиеся, кто пойдет в школу в этом году! Военнослужащие нашего полка, крутые челябинские парни, сегодня стоят на страже нашего государства и делают все, чтобы вы хорошо учились», — сказал Гагарин в видео. Школьников он призвал не подводить отцов и братьев, которые находятся в зоне СВО, и учиться хорошо. «Мы верим, что вы будете хорошим поколением, которое нас заменит. Мы обязательно победим», — отметил он. Гагарин отправился на фронт сразу после начала спецоперации. Во время взятия Мариуполя он и его бойцы спасли 367 детей. В его группе было пятеро человек — Андрей, Николай, Георгий, Евгений и Леонид. По главным буквам их имен ребят стали звать «Ангелы». Рассказ о Гагарине попал на страницы нового учебника истории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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