31 августа 2024

В РФ ужесточили оборот препаратов для прерывания беременности

© Служба новостей «URA.RU»
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Учет лекарств ведется их производителями и продавцами
Учет лекарств ведется их производителями и продавцами Фото:

В России с 1 сентября вступил в силу приказ Минздрава РФ об утверждении списка лекарственных средств для медикаментозного прерывания беременности, подлежащих учету. Перечень пополнился двумя такими препаратами.

«В перечень попали „Мизопростол“ и „Мифепристон“. Приказ (об учете препаратов — прим. URA.RU) вступил в силу 1 сентября 2024 года. Он будет действовать до 1 сентября 2030 года», — со ссылкой на решение ведомства пишет ТАСС.

В конце июля кабмин призвал доработать проект закона о запрете на аборты в частных клиниках. При этом Госдуме посчитали, что соответствующие поправки ограничивают права женщин и коммерческих компаний, передает «Национальная служба новостей». В думском комитете по охране здоровья ранее предложили сократить возможный срок искусственного прерывания беременности до девяти недель, сообщает RT.

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В России с 1 сентября вступил в силу приказ Минздрава РФ об утверждении списка лекарственных средств для медикаментозного прерывания беременности, подлежащих учету. Перечень пополнился двумя такими препаратами. «В перечень попали „Мизопростол“ и „Мифепристон“. Приказ (об учете препаратов — прим. URA.RU) вступил в силу 1 сентября 2024 года. Он будет действовать до 1 сентября 2030 года», — со ссылкой на решение ведомства пишет ТАСС. В конце июля кабмин призвал доработать проект закона о запрете на аборты в частных клиниках. При этом Госдуме посчитали, что соответствующие поправки ограничивают права женщин и коммерческих компаний, передает «Национальная служба новостей». В думском комитете по охране здоровья ранее предложили сократить возможный срок искусственного прерывания беременности до девяти недель, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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