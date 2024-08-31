В РФ ужесточили оборот препаратов для прерывания беременности

В России с 1 сентября вступил в силу приказ Минздрава РФ об утверждении списка лекарственных средств для медикаментозного прерывания беременности, подлежащих учету. Перечень пополнился двумя такими препаратами.
«В перечень попали „Мизопростол“ и „Мифепристон“. Приказ (об учете препаратов — прим. URA.RU) вступил в силу 1 сентября 2024 года. Он будет действовать до 1 сентября 2030 года», — со ссылкой на решение ведомства пишет ТАСС.
В конце июля кабмин призвал доработать проект закона о запрете на аборты в частных клиниках. При этом Госдуме посчитали, что соответствующие поправки ограничивают права женщин и коммерческих компаний, передает «Национальная служба новостей». В думском комитете по охране здоровья ранее предложили сократить возможный срок искусственного прерывания беременности до девяти недель, сообщает RT.
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