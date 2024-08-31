31 августа 2024

Мать детей Дурова заявила, что он заблокировал карты на расходы их детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Павел Дуров якобы мешает детям оставаться в Европе, заявила Ирина Болгар
Павел Дуров якобы мешает детям оставаться в Европе, заявила Ирина Болгар Фото:
новость из сюжета
Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Ирина Болгар, предполагаемая мать трех детей основателя Telegram Павла Дурова, обвинила бизнесмена в блокировке карт на расходы для их детей. Об этом она написала в своем посте в Instagram* (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Дуров заблокировал доступ ко всем картам, которыми я много лет пользовалась для семейных расходов. Он также перестал платить по счетам за детские расходы, которые обычно оплачивал напрямую со своих банковских счетов, такие как обучение, проездные, медицинские расходы и другое», — написала она. По ее словам, Дуров это сделал после ее отказа переезжать в ОАЭ вместе с детьми.

Кроме того, Ирина Болгар сообщила, что Павел Дуров якобы пытался помешать ей и детям оставаться в Европе, отказываясь подписывать необходимые для этого иммиграционные документы. Болгар подчеркивает, что эти действия бизнесмена создали значительные трудности для нее и ее семьи в попытках обеспечить защиту своих прав через европейские суды.

До этого Болгар обвинила Дурова в том, что тот избивал собственных детей, пишет Vse42.ru. После этого она подала гражданский иск об опеке над их детьми в Швейцарии. Болгар подавала жалобу еще в 2023 году, передает 360.Ru. В настоящий момент того взяли под судебный надзор, сообщает телеканал «Царьград». Также она заявляла об отсутствии родительских прав на детей у Павла Дурова.

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Ирина Болгар, предполагаемая мать трех детей основателя Telegram Павла Дурова, обвинила бизнесмена в блокировке карт на расходы для их детей. Об этом она написала в своем посте в Instagram* (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Дуров заблокировал доступ ко всем картам, которыми я много лет пользовалась для семейных расходов. Он также перестал платить по счетам за детские расходы, которые обычно оплачивал напрямую со своих банковских счетов, такие как обучение, проездные, медицинские расходы и другое», — написала она. По ее словам, Дуров это сделал после ее отказа переезжать в ОАЭ вместе с детьми. Кроме того, Ирина Болгар сообщила, что Павел Дуров якобы пытался помешать ей и детям оставаться в Европе, отказываясь подписывать необходимые для этого иммиграционные документы. Болгар подчеркивает, что эти действия бизнесмена создали значительные трудности для нее и ее семьи в попытках обеспечить защиту своих прав через европейские суды. До этого Болгар обвинила Дурова в том, что тот избивал собственных детей, пишет Vse42.ru. После этого она подала гражданский иск об опеке над их детьми в Швейцарии. Болгар подавала жалобу еще в 2023 году, передает 360.Ru. В настоящий момент того взяли под судебный надзор, сообщает телеканал «Царьград». Также она заявляла об отсутствии родительских прав на детей у Павла Дурова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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