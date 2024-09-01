Момент уничтожения беспилотника возле московского НПЗ попал на видео

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На видео попал момент уничтожения беспилотника возле московского НПЗ
На видео попал момент уничтожения беспилотника возле московского НПЗ Фото:

Уничтожение беспилотного летательного аппарата возле московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне было зафиксировано на видео. Запись инцидента опубликовал telegram-канал Baza.

«Момент уничтожения беспилотника рядом с московским НПЗ в Капотне», — говорится в публикации канала. На видео видно, как БПЛА приближается к территории завода, после чего происходит его уничтожение.

Ранее мэр Москвы Собянин сообщил, что пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе произошел из-за падения беспилотника. Пожару присвоена максимальная степень сложности. К тушению привлечены дополнительные подразделения, передает МК.RU.

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Уничтожение беспилотного летательного аппарата возле московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне было зафиксировано на видео. Запись инцидента опубликовал telegram-канал Baza. «Момент уничтожения беспилотника рядом с московским НПЗ в Капотне», — говорится в публикации канала. На видео видно, как БПЛА приближается к территории завода, после чего происходит его уничтожение. Ранее мэр Москвы Собянин сообщил, что пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе произошел из-за падения беспилотника. Пожару присвоена максимальная степень сложности. К тушению привлечены дополнительные подразделения, передает МК.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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