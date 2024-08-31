Вертолет Ми-8 на Камчатке пропал рядом с вулканом Вачкажец

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Связь с вертолетом Ми-8 пропала в районе вулкана Вачкажец
Связь с вертолетом Ми-8 пропала в районе вулкана Вачкажец Фото:

На Камчатке пропал вертолет Ми-8 рядом с вулканом Вачкажец. Следователи устанавливают причины потери связи с воздушным судном. Об этом рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным, 31 августа 2024 года утеряна связь с вертолетом МИ-8 в районе вулкана Вачкажец», — говорится в сообщении ведомства. Там добавили, что следователи выясняют обстоятельства утраты связи.

Связь была потеряна в тот момент, когда вертолет направлялся в поселок Николаевка. Ведутся поисково-спасательные работы, а следственный отдел на транспорте проверяет возможное нарушение правил безопасности, заключили в СК.

Вертолет Ми-8 пропал с радаров спустя 10 минут после вылета. По предварительным данным, на борту могли быть 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров. На поиски вылетел другой вертолет Ми-8.

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На Камчатке пропал вертолет Ми-8 рядом с вулканом Вачкажец. Следователи устанавливают причины потери связи с воздушным судном. Об этом рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. «По предварительным данным, 31 августа 2024 года утеряна связь с вертолетом МИ-8 в районе вулкана Вачкажец», — говорится в сообщении ведомства. Там добавили, что следователи выясняют обстоятельства утраты связи. Связь была потеряна в тот момент, когда вертолет направлялся в поселок Николаевка. Ведутся поисково-спасательные работы, а следственный отдел на транспорте проверяет возможное нарушение правил безопасности, заключили в СК. Вертолет Ми-8 пропал с радаров спустя 10 минут после вылета. По предварительным данным, на борту могли быть 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров. На поиски вылетел другой вертолет Ми-8.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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