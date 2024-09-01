Дрон, атаковавший московский НПЗ, пролетел над головами рабочих и взорвался. Видео

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Беспилотник атаковавший московский НПЗ попал на видео рабочих
Беспилотник атаковавший московский НПЗ попал на видео рабочих Фото:

В интернете появилось видео полета дрона, который двигался в сторону московского НПЗ в Капотне. Он пролетел над головами рабочих. Видео опубликовал блогер Сергей Колясников (ZERGULIO).

«Подмосковье, БПЛА», — написал Колясников в своем telegram-канале. На опубликованных кадрах видно как беспилотник пролетел над головами рабочих в сторону НПЗ, после чего он взорвался.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике над столицей. Он нанес повреждение нефтеперерабатывающему заводу, вследствие которого возник пожар. Его площадь составляет 40 квадратных метров.

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В интернете появилось видео полета дрона, который двигался в сторону московского НПЗ в Капотне. Он пролетел над головами рабочих. Видео опубликовал блогер Сергей Колясников (ZERGULIO). «Подмосковье, БПЛА», — написал Колясников в своем telegram-канале. На опубликованных кадрах видно как беспилотник пролетел над головами рабочих в сторону НПЗ, после чего он взорвался. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике над столицей. Он нанес повреждение нефтеперерабатывающему заводу, вследствие которого возник пожар. Его площадь составляет 40 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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