Беспилотник атаковавший московский НПЗ попал на видео рабочих
В интернете появилось видео полета дрона, который двигался в сторону московского НПЗ в Капотне. Он пролетел над головами рабочих. Видео опубликовал блогер Сергей Колясников (ZERGULIO).
«Подмосковье, БПЛА», — написал Колясников в своем telegram-канале. На опубликованных кадрах видно как беспилотник пролетел над головами рабочих в сторону НПЗ, после чего он взорвался.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике над столицей. Он нанес повреждение нефтеперерабатывающему заводу, вследствие которого возник пожар. Его площадь составляет 40 квадратных метров.
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