Стала известна площадь пожара на территории московского НПЗ после удара ВСУ

Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне охватил площадь около 40 квадратных метров поле атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в экстренных службах.
«Площадь пожара <...> составляет порядка 40 квадратных метров», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Работы по тушению на территории Московского НПЗ продолжаются.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что упавший беспилотник привел к повреждению отдельного технического здания Московского нефтеперерабатывающего завода. В интернете появились кадры уничтожения БпЛА возле НПЗ.
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