Стала известна площадь пожара на территории московского НПЗ после удара ВСУ

Площадь пожара на НПЗ в Капотне составляет 40 квадратных метров
© Служба новостей «URA.RU»
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Работы по тушению пожара в московском НПЗ продолжаются
Работы по тушению пожара в московском НПЗ продолжаются Фото:

Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне охватил площадь около 40 квадратных метров поле атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Площадь пожара <...> составляет порядка 40 квадратных метров», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Работы по тушению на территории Московского НПЗ продолжаются.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что упавший беспилотник привел к повреждению отдельного технического здания Московского нефтеперерабатывающего завода. В интернете появились кадры уничтожения БпЛА возле НПЗ.

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Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне охватил площадь около 40 квадратных метров поле атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в экстренных службах. «Площадь пожара <...> составляет порядка 40 квадратных метров», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Работы по тушению на территории Московского НПЗ продолжаются. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что упавший беспилотник привел к повреждению отдельного технического здания Московского нефтеперерабатывающего завода. В интернете появились кадры уничтожения БпЛА возле НПЗ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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