Освобождением населенного пункта Выемка (ДНР) российская армия начала создавать котел для группировки ВСУ на западе ЛНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Мы создаем реальный огневой мешок, либо котел для всей украинской группировки, которая находится на западе Луганской Народной Республики», — заявил Андрей Марочко, передает ТАСС. По словам эксперта, освобождение Выемки ухудшило положение ВСУ в кременчугской и лисичанской агломерациях.
Марочко подчеркнул, что потеря Украиной этого населенного пункта свидетельствует о признаках обрушения фронта, так как после взятия ЖД станции Выемка 19 августа ВС РФ быстро продвинулись далее.
Также эксперт добавил, что после освобождение населенного пункта группировки ВСУ в Северске должны, «по военной логике», выводить из города свои войска. Марочко упомянул, что они уже поступают таким образом в Красноармейске.
Ранее стало известно, что подразделения группировки «Центр» полностью освободили населенные пункты Птичье и Выемку, а также продвинулись в глубину обороны противника. Также «Центр» нанес поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах Калинова, Дзержинска, Гродовки, Димитрова, Леонидовки, Михайловки, Николаевки и Селидова. Об этом сообщает 360.ru.
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