Экипажи БМП-3, которые выпускает «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех), уничтожили замаскированные наблюдательные пункты и скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Экипажи БМП-3 продолжают противостоять противнику. В этот раз бронегруппа группировки войск „Запад“ на БМП-3 уничтожила замаскированные наблюдательные пункты и скопление живой силы ВСУ», — сообщили в telegram-канале Минобороны.
Сообщалось, что бойцы российской армии на БМП-3 уничтожили замаскированных боевиков ВСУ в зоне проведения спецоперации. Также «Курганмашзавод» отгрузил очередную партию новых бронемашин в рамках госзаказа.
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Экипажи БМП-3, которые выпускает «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех), уничтожили замаскированные наблюдательные пункты и скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. «Экипажи БМП-3 продолжают противостоять противнику. В этот раз бронегруппа группировки войск „Запад“ на БМП-3 уничтожила замаскированные наблюдательные пункты и скопление живой силы ВСУ», — сообщили в telegram-канале Минобороны. Сообщалось, что бойцы российской армии на БМП-3 уничтожили замаскированных боевиков ВСУ в зоне проведения спецоперации. Также «Курганмашзавод» отгрузил очередную партию новых бронемашин в рамках госзаказа.