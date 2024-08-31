31 августа 2024

Экипажи курганских БМП-3 уничтожили замаскированные наблюдательные пункты ВСУ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отгрузка БМП-3 в рамках выполнения АО «Курганмашзавод» государственного оборонного заказа.Курган, бмп, кмз, бмп3, курганмашзавод, рабочие кмз, гособоронзаказ, работник кмз
Экипажи БМП-3 уничтожили силы ВСУ (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Экипажи БМП-3, которые выпускает «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех), уничтожили замаскированные наблюдательные пункты и скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Экипажи БМП-3 продолжают противостоять противнику. В этот раз бронегруппа группировки войск „Запад“ на БМП-3 уничтожила замаскированные наблюдательные пункты и скопление живой силы ВСУ», — сообщили в telegram-канале Минобороны.

Сообщалось, что бойцы российской армии на БМП-3 уничтожили замаскированных боевиков ВСУ в зоне проведения спецоперации. Также «Курганмашзавод» отгрузил очередную партию новых бронемашин в рамках госзаказа.

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Экипажи БМП-3, которые выпускает «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех), уничтожили замаскированные наблюдательные пункты и скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. «Экипажи БМП-3 продолжают противостоять противнику. В этот раз бронегруппа группировки войск „Запад“ на БМП-3 уничтожила замаскированные наблюдательные пункты и скопление живой силы ВСУ», — сообщили в telegram-канале Минобороны. Сообщалось, что бойцы российской армии на БМП-3 уничтожили замаскированных боевиков ВСУ в зоне проведения спецоперации. Также «Курганмашзавод» отгрузил очередную партию новых бронемашин в рамках госзаказа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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