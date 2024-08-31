Экипажи курганских БМП-3 уничтожили замаскированные наблюдательные пункты ВСУ. Видео

01 сентября 2024 в 21:02 Размер текста - 17 +

Экипажи БМП-3 уничтожили силы ВСУ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экипажи БМП-3, которые выпускает «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех), уничтожили замаскированные наблюдательные пункты и скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. «Экипажи БМП-3 продолжают противостоять противнику. В этот раз бронегруппа группировки войск „Запад“ на БМП-3 уничтожила замаскированные наблюдательные пункты и скопление живой силы ВСУ», — сообщили в telegram-канале Минобороны. Сообщалось, что бойцы российской армии на БМП-3 уничтожили замаскированных боевиков ВСУ в зоне проведения спецоперации. Также «Курганмашзавод» отгрузил очередную партию новых бронемашин в рамках госзаказа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экипажи БМП-3, которые выпускает «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех), уничтожили замаскированные наблюдательные пункты и скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. «Экипажи БМП-3 продолжают противостоять противнику. В этот раз бронегруппа группировки войск „Запад“ на БМП-3 уничтожила замаскированные наблюдательные пункты и скопление живой силы ВСУ», — сообщили в telegram-канале Минобороны. Сообщалось, что бойцы российской армии на БМП-3 уничтожили замаскированных боевиков ВСУ в зоне проведения спецоперации. Также «Курганмашзавод» отгрузил очередную партию новых бронемашин в рамках госзаказа.