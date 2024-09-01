Алаудинов нашел главный признак отчаяния ВСУ

Алаудинов: ВСУ оказывают давление на детей на фоне своей агонии

02 сентября 2024 в 02:07 Размер текста - 17 +

Алаудинов заявил об агонии ВСУ из-за неудач Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выразил мнение, что обстрелы мирного населения, а именно детей, свидетельствуют об отчаянии ВСУ. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Новость по теме Самый молодой генерал в России: кто такой Апты Алаудинов «Дети на нашей приграничной территории все время находятся под прессингом противника. Это говорит о том, что действительно у противника агония. Мы его гнем. Он это понимает. Он не может нам противостоять», — сказал Алаудинов на видео. Алаудинов также отметил, что в России дети могут спокойно праздновать День знаний и ходить в школы. Однако такие регионы как ДНР, Белгородская и Курская область не имеют такой возможности, находясь под обстрелами ВСУ. Ранее Алаудинов рассказал о непонятном газе над Курской областью, который начала распылять Украина с помощью дронов. По заявлению командира спецназа «Ахмат», противник 1 сентября продолжал безрезультатные попытки продвинуться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выразил мнение, что обстрелы мирного населения, а именно детей, свидетельствуют об отчаянии ВСУ. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Дети на нашей приграничной территории все время находятся под прессингом противника. Это говорит о том, что действительно у противника агония. Мы его гнем. Он это понимает. Он не может нам противостоять», — сказал Алаудинов на видео. Алаудинов также отметил, что в России дети могут спокойно праздновать День знаний и ходить в школы. Однако такие регионы как ДНР, Белгородская и Курская область не имеют такой возможности, находясь под обстрелами ВСУ. Ранее Алаудинов рассказал о непонятном газе над Курской областью, который начала распылять Украина с помощью дронов. По заявлению командира спецназа «Ахмат», противник 1 сентября продолжал безрезультатные попытки продвинуться.