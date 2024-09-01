Алаудинов нашел главный признак отчаяния ВСУ

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выразил мнение, что обстрелы мирного населения, а именно детей, свидетельствуют об отчаянии ВСУ. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Дети на нашей приграничной территории все время находятся под прессингом противника. Это говорит о том, что действительно у противника агония. Мы его гнем. Он это понимает. Он не может нам противостоять», —
Алаудинов также отметил, что в России дети могут спокойно праздновать День знаний и ходить в школы. Однако такие регионы как ДНР, Белгородская и Курская область не имеют такой возможности, находясь под обстрелами ВСУ.
Ранее Алаудинов рассказал о непонятном газе над Курской областью, который начала распылять Украина с помощью дронов. По заявлению командира спецназа «Ахмат», противник 1 сентября продолжал безрезультатные попытки продвинуться.
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