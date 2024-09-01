01 сентября 2024

Алаудинов нашел главный признак отчаяния ВСУ

Алаудинов: ВСУ оказывают давление на детей на фоне своей агонии
© Служба новостей «URA.RU»
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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, алаудинов апти
Алаудинов заявил об агонии ВСУ из-за неудач Фото:
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Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выразил мнение, что обстрелы мирного населения, а именно детей, свидетельствуют об отчаянии ВСУ. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

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«Дети на нашей приграничной территории все время находятся под прессингом противника. Это говорит о том, что действительно у противника агония. Мы его гнем. Он это понимает. Он не может нам противостоять», — сказал Алаудинов на видео.

Алаудинов также отметил, что в России дети могут спокойно праздновать День знаний и ходить в школы. Однако такие регионы как ДНР, Белгородская и Курская область не имеют такой возможности, находясь под обстрелами ВСУ.

Ранее Алаудинов рассказал о непонятном газе над Курской областью, который начала распылять Украина с помощью дронов. По заявлению командира спецназа «Ахмат», противник 1 сентября продолжал безрезультатные попытки продвинуться.

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Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выразил мнение, что обстрелы мирного населения, а именно детей, свидетельствуют об отчаянии ВСУ. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Дети на нашей приграничной территории все время находятся под прессингом противника. Это говорит о том, что действительно у противника агония. Мы его гнем. Он это понимает. Он не может нам противостоять», — сказал Алаудинов на видео. Алаудинов также отметил, что в России дети могут спокойно праздновать День знаний и ходить в школы. Однако такие регионы как ДНР, Белгородская и Курская область не имеют такой возможности, находясь под обстрелами ВСУ. Ранее Алаудинов рассказал о непонятном газе над Курской областью, который начала распылять Украина с помощью дронов. По заявлению командира спецназа «Ахмат», противник 1 сентября продолжал безрезультатные попытки продвинуться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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