01 сентября 2024

Paris Match: Павел Дуров захотел снять квартиру в Париже

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Дурову запретили покидать территорию Франции
Дурову запретили покидать территорию Франции Фото:

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров начал искать квартиру в центре Парижа в преддверии судебного разбирательства. Об этом сообщает французский журнал Paris Match.

«Он [Дуров] уже поручил риелтору подыскать ему дом в „красивых районах“ Парижа», — пишут авторы материала. Источник издания утверждает, что Дуров планирует переезд уже к концу следующей недели и не интересуется стоимостью нового жилья.

Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже по прибытии из Азербайджана. Его обвиняют в серии правонарушений, связанных с администрированием онлайн-платформ для незаконных транзакций. После выпуска под залог в 5 миллионов евро предпринимателю запрещено покидать территорию Франции.

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров начал искать квартиру в центре Парижа в преддверии судебного разбирательства. Об этом сообщает французский журнал Paris Match. «Он [Дуров] уже поручил риелтору подыскать ему дом в „красивых районах“ Парижа», — пишут авторы материала. Источник издания утверждает, что Дуров планирует переезд уже к концу следующей недели и не интересуется стоимостью нового жилья. Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже по прибытии из Азербайджана. Его обвиняют в серии правонарушений, связанных с администрированием онлайн-платформ для незаконных транзакций. После выпуска под залог в 5 миллионов евро предпринимателю запрещено покидать территорию Франции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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