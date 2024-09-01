Paris Match: Павел Дуров захотел снять квартиру в Париже

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров начал искать квартиру в центре Парижа в преддверии судебного разбирательства. Об этом сообщает французский журнал Paris Match.
«Он [Дуров] уже поручил риелтору подыскать ему дом в „красивых районах“ Парижа», — пишут авторы материала. Источник издания утверждает, что Дуров планирует переезд уже к концу следующей недели и не интересуется стоимостью нового жилья.
Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже по прибытии из Азербайджана. Его обвиняют в серии правонарушений, связанных с администрированием онлайн-платформ для незаконных транзакций. После выпуска под залог в 5 миллионов евро предпринимателю запрещено покидать территорию Франции.
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