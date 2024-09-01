Мигранты устроили массовую драку в Подмосковье: Бастрыкин и МВД ищут виновных

СК возбудил дело из-за массовой драки мигрантов в Подмосковье

02 сентября 2024 в 03:38 Размер текста - 17 +

В Подмосковье расследуют дело о массовой драке мигрантов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Раменском городском округе в Подмосковье мигранты устроили массовую драку. Ранее жители неоднократно обращались с жалобами на противоправные действия «нелегалов», однако после обращений никаких действий предпринято не было. За расследование инцидента взялись полиция и Следственный комитет. Подробнее о происшествии — в сводном материале URA.RU. Массовая драка между мигрантами произошла в Раменском Информация о массовой драке в Раменском городском округе поступила 1 сентября 2024 года. Потасовка произошла возле одного из домов поселка имени Тельмана. По словам очевидцев, поздним вечером 31 августа мигранты, используя подручные средства — палки, бутылки — устроили схватку, пугая местное население. «Драка произошла между мигрантами-нелегалами, работающими на складе маркетплейса, расположенном рядом, в Жуковском городском округе. Судя по разговорам, скорее всего, их „кинули“ на деньги так называемые бригадиры», — пишут пользователи в социальных сетях. Бастрыкину доложат о разбирательстве Доклад о результатах расследования инцидента с массовой дракой в Раменском городском округе будет представлен председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». «Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Поручено доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщается в официальном telegram-канале СК России. Также в ведомстве отметили, что ранее местные жители неоднократно обращались в местную администрацию и правоохранительные органы по факту противоправных действий мигрантов. Однако меры приняты не были. Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела после массовой драки в Раменском городском округе Фото: Следственный комитет РФ МВД расследует детали массовой драки К расследованию обстоятельств инцидента приступили сотрудники МУ МВД России «Раменское». В полицейском главке отметили, что после сообщения о драке, работники незамедлительно прибыли место. Однако участников инцидента обнаружить не удалось. Сведений о телесных повреждениях в отдел полиции не поступало. «В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления личностей и розыска лиц, причастных к правонарушению. По факту происшествия следственными органами уже принято процессуальное решение», — прокомментировали в ГУ МВД России по Московской области. Информация о массовой драке поступила в дежурную часть МУ МВД России «Раменское» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Раменском городском округе в Подмосковье мигранты устроили массовую драку. Ранее жители неоднократно обращались с жалобами на противоправные действия «нелегалов», однако после обращений никаких действий предпринято не было. За расследование инцидента взялись полиция и Следственный комитет. Подробнее о происшествии — в сводном материале URA.RU. Информация о массовой драке в Раменском городском округе поступила 1 сентября 2024 года. Потасовка произошла возле одного из домов поселка имени Тельмана. По словам очевидцев, поздним вечером 31 августа мигранты, используя подручные средства — палки, бутылки — устроили схватку, пугая местное население. «Драка произошла между мигрантами-нелегалами, работающими на складе маркетплейса, расположенном рядом, в Жуковском городском округе. Судя по разговорам, скорее всего, их „кинули“ на деньги так называемые бригадиры», — пишут пользователи в социальных сетях. Доклад о результатах расследования инцидента с массовой дракой в Раменском городском округе будет представлен председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». «Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Поручено доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщается в официальном telegram-канале СК России. Также в ведомстве отметили, что ранее местные жители неоднократно обращались в местную администрацию и правоохранительные органы по факту противоправных действий мигрантов. Однако меры приняты не были. К расследованию обстоятельств инцидента приступили сотрудники МУ МВД России «Раменское». В полицейском главке отметили, что после сообщения о драке, работники незамедлительно прибыли место. Однако участников инцидента обнаружить не удалось. Сведений о телесных повреждениях в отдел полиции не поступало. «В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления личностей и розыска лиц, причастных к правонарушению. По факту происшествия следственными органами уже принято процессуальное решение», — прокомментировали в ГУ МВД России по Московской области.