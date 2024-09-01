01 сентября 2024

Названы пять травяных напитков, которые стоит пить после ужина для похудения

Times of India: теплая вода с лимоном и зеленый чай снижают лишний вес
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва, питьевая вода, вода в кувшине, вода в стакане
Один из самых полезных напитков — вода с лимоном Фото:

Названы пять травяных напитков, которые эффективно помогут в похудении после ужина. Это теплая вода с лимоном, зеленый чай, лимонно-имбирный чай, чай из семян карома и вода с куркумой. Об этом сообщили индийские СМИ.

«Эти напитки стимулируют метаболизм и облегчают пищеварение, что может помочь сбросить лишний вес. Например, зеленый чай содержит катехины, которые ускоряют метаболизм и увеличивают окисление жира», — пишет The Times of India.

По сведениям издания, каждый из этих напитков имеет свои уникальные свойства. Лимонная вода действует как детоксикант, зеленый чай ускоряет метаболизм, а имбирь в лимонно-имбирном чае помогает контролировать аппетит. Семена карома улучшают пищеварение, а куркума обладает противовоспалительными свойствами и способствует снижению веса.

Как ранее сообщало URA.RU, снижению веса помогают замоченные семена чиа в сочетании с лимонной водой. Этот напиток рекомендуется принимать натощак.

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Названы пять травяных напитков, которые эффективно помогут в похудении после ужина. Это теплая вода с лимоном, зеленый чай, лимонно-имбирный чай, чай из семян карома и вода с куркумой. Об этом сообщили индийские СМИ. «Эти напитки стимулируют метаболизм и облегчают пищеварение, что может помочь сбросить лишний вес. Например, зеленый чай содержит катехины, которые ускоряют метаболизм и увеличивают окисление жира», — пишет The Times of India. По сведениям издания, каждый из этих напитков имеет свои уникальные свойства. Лимонная вода действует как детоксикант, зеленый чай ускоряет метаболизм, а имбирь в лимонно-имбирном чае помогает контролировать аппетит. Семена карома улучшают пищеварение, а куркума обладает противовоспалительными свойствами и способствует снижению веса. Как ранее сообщало URA.RU, снижению веса помогают замоченные семена чиа в сочетании с лимонной водой. Этот напиток рекомендуется принимать натощак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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