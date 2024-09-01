Названы пять травяных напитков, которые стоит пить после ужина для похудения

Названы пять травяных напитков, которые эффективно помогут в похудении после ужина. Это теплая вода с лимоном, зеленый чай, лимонно-имбирный чай, чай из семян карома и вода с куркумой. Об этом сообщили индийские СМИ.
«Эти напитки стимулируют метаболизм и облегчают пищеварение, что может помочь сбросить лишний вес. Например, зеленый чай содержит катехины, которые ускоряют метаболизм и увеличивают окисление жира», —
По сведениям издания, каждый из этих напитков имеет свои уникальные свойства. Лимонная вода действует как детоксикант, зеленый чай ускоряет метаболизм, а имбирь в лимонно-имбирном чае помогает контролировать аппетит. Семена карома улучшают пищеварение, а куркума обладает противовоспалительными свойствами и способствует снижению веса.
Как ранее сообщало URA.RU, снижению веса помогают замоченные семена чиа в сочетании с лимонной водой. Этот напиток рекомендуется принимать натощак.
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