Названы пять травяных напитков, которые стоит пить после ужина для похудения

Times of India: теплая вода с лимоном и зеленый чай снижают лишний вес

02 сентября 2024 в 04:11 Размер текста - 17 +

Один из самых полезных напитков — вода с лимоном Фото: Георгий Бергал © URA.RU Названы пять травяных напитков, которые эффективно помогут в похудении после ужина. Это теплая вода с лимоном, зеленый чай, лимонно-имбирный чай, чай из семян карома и вода с куркумой. Об этом сообщили индийские СМИ. «Эти напитки стимулируют метаболизм и облегчают пищеварение, что может помочь сбросить лишний вес. Например, зеленый чай содержит катехины, которые ускоряют метаболизм и увеличивают окисление жира», — пишет The Times of India. По сведениям издания, каждый из этих напитков имеет свои уникальные свойства. Лимонная вода действует как детоксикант, зеленый чай ускоряет метаболизм, а имбирь в лимонно-имбирном чае помогает контролировать аппетит. Семена карома улучшают пищеварение, а куркума обладает противовоспалительными свойствами и способствует снижению веса. Как ранее сообщало URA.RU, снижению веса помогают замоченные семена чиа в сочетании с лимонной водой. Этот напиток рекомендуется принимать натощак. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Названы пять травяных напитков, которые эффективно помогут в похудении после ужина. Это теплая вода с лимоном, зеленый чай, лимонно-имбирный чай, чай из семян карома и вода с куркумой. Об этом сообщили индийские СМИ. «Эти напитки стимулируют метаболизм и облегчают пищеварение, что может помочь сбросить лишний вес. Например, зеленый чай содержит катехины, которые ускоряют метаболизм и увеличивают окисление жира», — пишет The Times of India. По сведениям издания, каждый из этих напитков имеет свои уникальные свойства. Лимонная вода действует как детоксикант, зеленый чай ускоряет метаболизм, а имбирь в лимонно-имбирном чае помогает контролировать аппетит. Семена карома улучшают пищеварение, а куркума обладает противовоспалительными свойствами и способствует снижению веса. Как ранее сообщало URA.RU, снижению веса помогают замоченные семена чиа в сочетании с лимонной водой. Этот напиток рекомендуется принимать натощак.