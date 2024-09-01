01 сентября 2024

Путин анонсировал новое экономическое соглашение с Монголией

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин заявил о развитии взаимоотношений с Монголией
Путин заявил о развитии взаимоотношений с Монголией Фото:

Президент России Владимир Путин анонсировал проработку межправительственного соглашения между Москвой и Улан-Батором, оно коснется поставок топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Монголию по льготным ценам. Об этом лидер РФ заявил в интервью монгольской газете «Оноодор».

«Неизменно откликаемся на просьбы монгольских друзей о содействии в обеспечении возрастающих потребностей в топливе и ГСМ по льготным ценам. Ведется согласование соответствующего межправительственного соглашения», — заявил Путин, его слова опубликованы на официальном сайте Кремля.

В рамках укрепления двусторонних отношений между Россией и Монголией обсуждаются новые экономические и промышленные проекты. Среди них строительство трансмонгольского газопровода, модернизация Улан-Баторской железной дороги, участие «Роснефти» в топливозаправочном комплексе аэропорта Чингисхан и реконструкция ТЭЦ-3 Улан-Батора с участием «Интер РАО-экспорт».

Путин дал интервью монгольской газете «Оноодор». В нем президент напомнил о тесном сотрудничестве двух стран, рассказал об СВО на Украине и отношениях с Западом.

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Президент России Владимир Путин анонсировал проработку межправительственного соглашения между Москвой и Улан-Батором, оно коснется поставок топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Монголию по льготным ценам. Об этом лидер РФ заявил в интервью монгольской газете «Оноодор». «Неизменно откликаемся на просьбы монгольских друзей о содействии в обеспечении возрастающих потребностей в топливе и ГСМ по льготным ценам. Ведется согласование соответствующего межправительственного соглашения», — заявил Путин, его слова опубликованы на официальном сайте Кремля. В рамках укрепления двусторонних отношений между Россией и Монголией обсуждаются новые экономические и промышленные проекты. Среди них строительство трансмонгольского газопровода, модернизация Улан-Баторской железной дороги, участие «Роснефти» в топливозаправочном комплексе аэропорта Чингисхан и реконструкция ТЭЦ-3 Улан-Батора с участием «Интер РАО-экспорт». Путин дал интервью монгольской газете «Оноодор». В нем президент напомнил о тесном сотрудничестве двух стран, рассказал об СВО на Украине и отношениях с Западом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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