Путин анонсировал новое экономическое соглашение с Монголией

Президент России Владимир Путин анонсировал проработку межправительственного соглашения между Москвой и Улан-Батором, оно коснется поставок топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Монголию по льготным ценам. Об этом лидер РФ заявил в интервью монгольской газете «Оноодор».
«Неизменно откликаемся на просьбы монгольских друзей о содействии в обеспечении возрастающих потребностей в топливе и ГСМ по льготным ценам. Ведется согласование соответствующего межправительственного соглашения», — заявил Путин, его слова опубликованы на официальном сайте Кремля.
В рамках укрепления двусторонних отношений между Россией и Монголией обсуждаются новые экономические и промышленные проекты. Среди них строительство трансмонгольского газопровода, модернизация Улан-Баторской железной дороги, участие «Роснефти» в топливозаправочном комплексе аэропорта Чингисхан и реконструкция ТЭЦ-3 Улан-Батора с участием «Интер РАО-экспорт».
Путин дал интервью монгольской газете «Оноодор». В нем президент напомнил о тесном сотрудничестве двух стран, рассказал об СВО на Украине и отношениях с Западом.
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