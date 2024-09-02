Ученые назвали простой способ продлить жизнь

Продлить жизнь на год, если вам больше 60 лет, поможет ходьба десять минут один раз в день. Положительное влияние физической активности на долголетие показывают результаты исследований.
«Исследование показало, что дополнительные годы жизни можно продлить, увеличив продолжительность и интенсивность прогулок. Регулярная [десятиминутная] ходьба добавляет почти 11 месяцев к жизни для женщин и 16 для мужчин», — пишет Daily Mail со ссылкой на исследования.
В ходе эксперимента ученые проанализировали данные более 40 000 женщин и 30 000 мужчин в возрасте 60 лет. Участникам необязательно было иметь хорошую физическую форму. Исследование показало, что больших результатов достигли люди, которые изначально были неактивны.
Ранее сообщалось, что продлить жизнь в среднем на 24 года могут регулярные физические упражнения и минимизация стресса. Другими полезным привычками являются сбалансированное питание, поддержание позитивных социальных связей, здоровый сон, отказ от курения и наркотиков, умеренное употребление алкоголя.
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