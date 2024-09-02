У пропавшей в Нижнем Тагиле школьницы месяц назад скончалась мама

02 сентября 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Поиски идут в Дзержинском районе Тагила (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У пропавшей в Нижнем Тагиле 11-летней Анастасии Якиной месяц назад скончалась мама. Является ли это причиной ее побега из дома, собеседник URA.RU ответить затруднился. «В августе мама девочки скончалась. У нее была онкология», — сказал источник агентства. О пропаже девочки стало известно 1 сентября. За день до этого она отпросилась у папы погулять, но домой не вернулась. Отец забил тревогу и обратился в полицию. Поиски ребенка идут в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Рост Якиной — 150 сантиметров, у нее русые волосы ниже плеч. Она была одета в черные кроссовки, темно-синие штаны и розовую куртку. Если вы знаете местоположение Анастасии, сообщите по телефону 8 (343) 597-68-02 или на линию 02. Анастасии Якиной — 11 лет Фото: предоставлено МУ МВД «Нижнетагильское» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У пропавшей в Нижнем Тагиле 11-летней Анастасии Якиной месяц назад скончалась мама. Является ли это причиной ее побега из дома, собеседник URA.RU ответить затруднился. «В августе мама девочки скончалась. У нее была онкология», — сказал источник агентства. О пропаже девочки стало известно 1 сентября. За день до этого она отпросилась у папы погулять, но домой не вернулась. Отец забил тревогу и обратился в полицию. Поиски ребенка идут в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Рост Якиной — 150 сантиметров, у нее русые волосы ниже плеч. Она была одета в черные кроссовки, темно-синие штаны и розовую куртку. Если вы знаете местоположение Анастасии, сообщите по телефону 8 (343) 597-68-02 или на линию 02.