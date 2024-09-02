У пропавшей в Нижнем Тагиле школьницы месяц назад скончалась мама

У пропавшей в Нижнем Тагиле 11-летней Анастасии Якиной месяц назад скончалась мама. Является ли это причиной ее побега из дома, собеседник URA.RU ответить затруднился.
«В августе мама девочки скончалась. У нее была онкология», — сказал источник агентства.
О пропаже девочки стало известно 1 сентября. За день до этого она отпросилась у папы погулять, но домой не вернулась. Отец забил тревогу и обратился в полицию. Поиски ребенка идут в Дзержинском районе Нижнего Тагила.
Рост Якиной — 150 сантиметров, у нее русые волосы ниже плеч. Она была одета в черные кроссовки, темно-синие штаны и розовую куртку. Если вы знаете местоположение Анастасии, сообщите по телефону 8 (343) 597-68-02 или на линию 02.
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