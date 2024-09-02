У пропавшей в Нижнем Тагиле школьницы месяц назад скончалась мама

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Поиски идут в Дзержинском районе Тагила (архивное фото) Фото:

У пропавшей в Нижнем Тагиле 11-летней Анастасии Якиной месяц назад скончалась мама. Является ли это причиной ее побега из дома, собеседник URA.RU ответить затруднился.

«В августе мама девочки скончалась. У нее была онкология», — сказал источник агентства.

О пропаже девочки стало известно 1 сентября. За день до этого она отпросилась у папы погулять, но домой не вернулась. Отец забил тревогу и обратился в полицию. Поиски ребенка идут в Дзержинском районе Нижнего Тагила.

Рост Якиной — 150 сантиметров, у нее русые волосы ниже плеч. Она была одета в черные кроссовки, темно-синие штаны и розовую куртку. Если вы знаете местоположение Анастасии, сообщите по телефону 8 (343) 597-68-02 или на линию 02.

Анастасии Якиной — 11 лет
Анастасии Якиной — 11 лет
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У пропавшей в Нижнем Тагиле 11-летней Анастасии Якиной месяц назад скончалась мама. Является ли это причиной ее побега из дома, собеседник URA.RU ответить затруднился. «В августе мама девочки скончалась. У нее была онкология», — сказал источник агентства. О пропаже девочки стало известно 1 сентября. За день до этого она отпросилась у папы погулять, но домой не вернулась. Отец забил тревогу и обратился в полицию. Поиски ребенка идут в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Рост Якиной — 150 сантиметров, у нее русые волосы ниже плеч. Она была одета в черные кроссовки, темно-синие штаны и розовую куртку. Если вы знаете местоположение Анастасии, сообщите по телефону 8 (343) 597-68-02 или на линию 02.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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