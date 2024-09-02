«Она потеряла телефон»: спасатели прочесали кладбище в поисках пропавшей девочки в Нижнем Тагиле

Полиция прочесала кладбище в поисках юной свердловчанки, у которой умерла мама
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Трагедия в Богдановиче. Свердловская область, полиция, дорога, следственно оперативная группа, сог
Силовики и волонтеры ищут пропавшую школьницу (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) полицейские и волонтеры прочесали кладбище, где захоронена мать пропавшей 11-летней Анастасии Якиной. Была версия, что девочка, тяжело переживающая трагедию, может быть там. Об этом URA.RU рассказал один из участников поисковой операции.

«У Анастасии недавно произошло большое горе — она потеряла маму. Это могло сильно ударить по ней. У спасателей была версия, что девочка может находиться на кладбище — на могиле мамы, но ее там не оказалось. Поиски продолжаются», — сказал собеседник агентства. Мама девочки скончалась в прошлом месяце.

По словам второго, удалось найти телефон девочки. «Она потеряла его в день своей пропажи — 31 августа. Возможно, она испугалась, что папа заругает ее из-за этого», — считает источник. Телефон якобы обнаружили возле дома Якиной.

Поиски Анастасии идут с 31 августа. В тот день она отпросилась погулять у папы и пропала. Мужчина обратился за помощью к силовикам. В операции участвуют сотрудники ОП-17 и волонтеры.

Рост Якиной — 150 сантиметров, у нее русые волосы ниже плеч. Анастасия была одета в черные кроссовки, темно-синие штаны и розовую куртку. Если вы знаете местоположение девочки, сообщите по номеру 8 (343) 597-68-02 или на линию 02.

Поиски школьницы идут с 31 августа
Поиски школьницы идут с 31 августа
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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) полицейские и волонтеры прочесали кладбище, где захоронена мать пропавшей 11-летней Анастасии Якиной. Была версия, что девочка, тяжело переживающая трагедию, может быть там. Об этом URA.RU рассказал один из участников поисковой операции. «У Анастасии недавно произошло большое горе — она потеряла маму. Это могло сильно ударить по ней. У спасателей была версия, что девочка может находиться на кладбище — на могиле мамы, но ее там не оказалось. Поиски продолжаются», — сказал собеседник агентства. Мама девочки скончалась в прошлом месяце. По словам второго, удалось найти телефон девочки. «Она потеряла его в день своей пропажи — 31 августа. Возможно, она испугалась, что папа заругает ее из-за этого», — считает источник. Телефон якобы обнаружили возле дома Якиной. Поиски Анастасии идут с 31 августа. В тот день она отпросилась погулять у папы и пропала. Мужчина обратился за помощью к силовикам. В операции участвуют сотрудники ОП-17 и волонтеры. Рост Якиной — 150 сантиметров, у нее русые волосы ниже плеч. Анастасия была одета в черные кроссовки, темно-синие штаны и розовую куртку. Если вы знаете местоположение девочки, сообщите по номеру 8 (343) 597-68-02 или на линию 02.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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