В ЛНР тушат крупный пожар

Площадь пожара составила 300 гектар (архивное фото)
В ЛНР в поселке городского типа Боково-Платово тушат крупный пожар, который унес жизни двух человек, еще трое пострадали. Также повреждены частные дома, автомобили и постройки. Об этом сообщили в МЧС.
«В ЛНР сотрудники МЧС России тушат крупный пожар. В поселке городского типа Боково-Платово загорелась сухая растительность на 300 гектар», — передает
Из-за огня повреждены два барака, 41 частный дом, 86 построек и машина. Также на данный момент эвакуированы 32 местных жителя. Пострадали три человека, двое погибли.
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