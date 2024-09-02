В ЛНР тушат крупный пожар

В ЛНР в Боково-Платово тушат крупный пожар

02 сентября 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

Площадь пожара составила 300 гектар (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ЛНР в поселке городского типа Боково-Платово тушат крупный пожар, который унес жизни двух человек, еще трое пострадали. Также повреждены частные дома, автомобили и постройки. Об этом сообщили в МЧС. «В ЛНР сотрудники МЧС России тушат крупный пожар. В поселке городского типа Боково-Платово загорелась сухая растительность на 300 гектар», — передает telegram-канал МЧС. Из-за огня повреждены два барака, 41 частный дом, 86 построек и машина. Также на данный момент эвакуированы 32 местных жителя. Пострадали три человека, двое погибли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЛНР в поселке городского типа Боково-Платово тушат крупный пожар, который унес жизни двух человек, еще трое пострадали. Также повреждены частные дома, автомобили и постройки. Об этом сообщили в МЧС. «В ЛНР сотрудники МЧС России тушат крупный пожар. В поселке городского типа Боково-Платово загорелась сухая растительность на 300 гектар», — передает telegram-канал МЧС. Из-за огня повреждены два барака, 41 частный дом, 86 построек и машина. Также на данный момент эвакуированы 32 местных жителя. Пострадали три человека, двое погибли.