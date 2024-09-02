В ЛНР тушат крупный пожар

В ЛНР в Боково-Платово тушат крупный пожар
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Пожар на Ватутина. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь
Площадь пожара составила 300 гектар (архивное фото) Фото:

В ЛНР в поселке городского типа Боково-Платово тушат крупный пожар, который унес жизни двух человек, еще трое пострадали. Также повреждены частные дома, автомобили и постройки. Об этом сообщили в МЧС.

«В ЛНР сотрудники МЧС России тушат крупный пожар. В поселке городского типа Боково-Платово загорелась сухая растительность на 300 гектар», — передает telegram-канал МЧС.

Из-за огня повреждены два барака, 41 частный дом, 86 построек и машина. Также на данный момент эвакуированы 32 местных жителя. Пострадали три человека, двое погибли.

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В ЛНР в поселке городского типа Боково-Платово тушат крупный пожар, который унес жизни двух человек, еще трое пострадали. Также повреждены частные дома, автомобили и постройки. Об этом сообщили в МЧС. «В ЛНР сотрудники МЧС России тушат крупный пожар. В поселке городского типа Боково-Платово загорелась сухая растительность на 300 гектар», — передает telegram-канал МЧС. Из-за огня повреждены два барака, 41 частный дом, 86 построек и машина. Также на данный момент эвакуированы 32 местных жителя. Пострадали три человека, двое погибли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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