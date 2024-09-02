Суд отложил рассмотрение жалобы на арест активов «Макфы» на 100 трлн рублей

02 сентября 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Новое заседание по отмене обеспечительных мер акционерам «Макфы» состоится 25 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Седьмой кассационный суд Челябинской области отложил на 25 октября рассмотрение жалобы адвокатов на арест активов «Макфы» сумма которых составляет 100 трлн рублей. Об этом URA.RU сообщил адвокат Вячеслав Плахотнюк. Юрист считает, что отложение рассмотрения — искусственно созданная ситуация. «Защита считает отложение дела искусственно созданной ситуацией. Тем более, что все имущество, которое требовало государство, уже получено и передано в управление назначенным им обществам с ограниченной ответственностью, и дальнейшие обременения выходят за рамки процесса», — сообщил URA.RU Плахотнюк. В интересах дочери бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова, Валерии Чигинцевой, которая также проходит в качестве ответчика по делу о национализации «Макфы», Плахотнюк подготовил ряд оснований, по которым решение первой инстанции о наложении ареста на активы его доверительницы должно быть отменено. Адвокат отмечает, что обеспечительные меры, наложенные Центральным райсудом Челябинска, не соотносимые и несоразмерные с предметом спора. «Наложен арест не только на спорные акции в уставном капитале АО „Макфа“, но и на все ее (Чигинцевой) движимое и недвижимое имущество, а также на денежные счета в банках без ограничения по сумме. При таких обстоятельствах определение Центрального райсуда Челябинска от 28 марта 2024 года, оставленное без изменения апелляционным определением от 5 июля 2024 года, является незаконным и подлежит отмене», — говорится в тексте жалобы (имеется в распоряжении редакции URA.RU). Новость по теме Челябинский суд вынес решение о передаче активов «Макфы» государству Генпрокуратура РФ подала иск о национализации «Макфы» в конце марта текущего года. Тогда же на счета семи компаний холдинга был наложен арест, общая сумма которого составила 100 трлн рублей. Процесс национализации завершился 8 мая. Центральный райсуд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры. Все активы были обращены в доход государства. Адвокаты сейчас обжалуют это решение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Седьмой кассационный суд Челябинской области отложил на 25 октября рассмотрение жалобы адвокатов на арест активов «Макфы» сумма которых составляет 100 трлн рублей. Об этом URA.RU сообщил адвокат Вячеслав Плахотнюк. Юрист считает, что отложение рассмотрения — искусственно созданная ситуация. «Защита считает отложение дела искусственно созданной ситуацией. Тем более, что все имущество, которое требовало государство, уже получено и передано в управление назначенным им обществам с ограниченной ответственностью, и дальнейшие обременения выходят за рамки процесса», — сообщил URA.RU Плахотнюк. В интересах дочери бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова, Валерии Чигинцевой, которая также проходит в качестве ответчика по делу о национализации «Макфы», Плахотнюк подготовил ряд оснований, по которым решение первой инстанции о наложении ареста на активы его доверительницы должно быть отменено. Адвокат отмечает, что обеспечительные меры, наложенные Центральным райсудом Челябинска, не соотносимые и несоразмерные с предметом спора. «Наложен арест не только на спорные акции в уставном капитале АО „Макфа“, но и на все ее (Чигинцевой) движимое и недвижимое имущество, а также на денежные счета в банках без ограничения по сумме. При таких обстоятельствах определение Центрального райсуда Челябинска от 28 марта 2024 года, оставленное без изменения апелляционным определением от 5 июля 2024 года, является незаконным и подлежит отмене», — говорится в тексте жалобы (имеется в распоряжении редакции URA.RU). Генпрокуратура РФ подала иск о национализации «Макфы» в конце марта текущего года. Тогда же на счета семи компаний холдинга был наложен арест, общая сумма которого составила 100 трлн рублей. Процесс национализации завершился 8 мая. Центральный райсуд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры. Все активы были обращены в доход государства. Адвокаты сейчас обжалуют это решение.