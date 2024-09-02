В центре Нижневартовска выросли несъедобные грибы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вартовчане наткнулись на полянку свинушек
Вартовчане наткнулись на полянку свинушек Фото:

Жители Нижневартовска (ХМАО) обнаружили в центре города полянку свинушек — эти грибы считаются несъедобными. О находке сообщила читательница URA.RU.

«Нашли свинушки в центре города по улице Омской. В народе их еще называют „коровники“», — поделилась собеседница агентства. Дикоросы получили такое название из-за своей формы, похожей на ухо свиньи. Эти грибы не рекомендуется употреблять в пищу, поскольку они содержат токсичные вещества.

Югорчане также находят в лесах поляны с мухоморами, ядовитыми для организма человека. Местные жители встречали и более опасный гриб — Гиднеллум Пека, его еще называют «кровавый зуб». Это несъедобные ядовитые дикоросы, покрытые красными вкраплениями, которые напоминают капли крови.

Вартовчане наткнулись на полянку свинушек в центре города
Вартовчане наткнулись на полянку свинушек в центре города
Фото:

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Жители Нижневартовска (ХМАО) обнаружили в центре города полянку свинушек — эти грибы считаются несъедобными. О находке сообщила читательница URA.RU. «Нашли свинушки в центре города по улице Омской. В народе их еще называют „коровники“», — поделилась собеседница агентства. Дикоросы получили такое название из-за своей формы, похожей на ухо свиньи. Эти грибы не рекомендуется употреблять в пищу, поскольку они содержат токсичные вещества. Югорчане также находят в лесах поляны с мухоморами, ядовитыми для организма человека. Местные жители встречали и более опасный гриб — Гиднеллум Пека, его еще называют «кровавый зуб». Это несъедобные ядовитые дикоросы, покрытые красными вкраплениями, которые напоминают капли крови.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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