Жители Нижневартовска (ХМАО) обнаружили в центре города полянку свинушек — эти грибы считаются несъедобными. О находке сообщила читательница URA.RU.
«Нашли свинушки в центре города по улице Омской. В народе их еще называют „коровники“», — поделилась собеседница агентства. Дикоросы получили такое название из-за своей формы, похожей на ухо свиньи. Эти грибы не рекомендуется употреблять в пищу, поскольку они содержат токсичные вещества.
Югорчане также находят в лесах поляны с мухоморами, ядовитыми для организма человека. Местные жители встречали и более опасный гриб — Гиднеллум Пека, его еще называют «кровавый зуб». Это несъедобные ядовитые дикоросы, покрытые красными вкраплениями, которые напоминают капли крови.
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