Зам генерала Лапина Муминджанов задержан

Заместитель главкома Ленинградского военного округа Валерий Муминджанов был задержан правоохранительным органами в Воронеже и доставлен в Москву. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
«Замкомандующего ЛенВО задержан по делу о взятке в Воронеже», — пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Там же отметили, что обвиняемый был доставлен в Москву для проведения следственных мероприятий. Сообщается, что следствие будет добиваться его ареста.
Ранее СК России возбудил уголовное дело против Муминджанова. Он обвиняется в получении взятки на сумму свыше 20 миллионов рублей при закупке обмундирования для Минобороны РФ. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Валерий Муминджанов работает в команде с Александром Лапиным. В мае 2024 года последний возглавил Ленинградский военный округ.
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