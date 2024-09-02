Зам генерала Лапина Муминджанов задержан

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Мера пресечения Полине Захаровой в суде Центрального района. Челябинск, арест, тюрьма, полиция, суд, мера пресечения, конвой, задержание
Правоохранительные органы задержали Муминджанова в Воронеже по делу о коррупции Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Заместитель главкома Ленинградского военного округа Валерий Муминджанов был задержан правоохранительным органами в Воронеже и доставлен в Москву. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

«Замкомандующего ЛенВО задержан по делу о взятке в Воронеже», — пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Там же отметили, что обвиняемый был доставлен в Москву для проведения следственных мероприятий. Сообщается, что следствие будет добиваться его ареста.

Ранее СК России возбудил уголовное дело против Муминджанова. Он обвиняется в получении взятки на сумму свыше 20 миллионов рублей при закупке обмундирования для Минобороны РФ. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Валерий Муминджанов работает в команде с Александром Лапиным. В мае 2024 года последний возглавил Ленинградский военный округ.

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Заместитель главкома Ленинградского военного округа Валерий Муминджанов был задержан правоохранительным органами в Воронеже и доставлен в Москву. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. «Замкомандующего ЛенВО задержан по делу о взятке в Воронеже», — пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Там же отметили, что обвиняемый был доставлен в Москву для проведения следственных мероприятий. Сообщается, что следствие будет добиваться его ареста. Ранее СК России возбудил уголовное дело против Муминджанова. Он обвиняется в получении взятки на сумму свыше 20 миллионов рублей при закупке обмундирования для Минобороны РФ. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Валерий Муминджанов работает в команде с Александром Лапиным. В мае 2024 года последний возглавил Ленинградский военный округ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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