Зам генерала Лапина Муминджанов задержан

02 сентября 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

Правоохранительные органы задержали Муминджанова в Воронеже по делу о коррупции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Заместитель главкома Ленинградского военного округа Валерий Муминджанов был задержан правоохранительным органами в Воронеже и доставлен в Москву. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. «Замкомандующего ЛенВО задержан по делу о взятке в Воронеже», — пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Там же отметили, что обвиняемый был доставлен в Москву для проведения следственных мероприятий. Сообщается, что следствие будет добиваться его ареста. Ранее СК России возбудил уголовное дело против Муминджанова. Он обвиняется в получении взятки на сумму свыше 20 миллионов рублей при закупке обмундирования для Минобороны РФ. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Валерий Муминджанов работает в команде с Александром Лапиным. В мае 2024 года последний возглавил Ленинградский военный округ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель главкома Ленинградского военного округа Валерий Муминджанов был задержан правоохранительным органами в Воронеже и доставлен в Москву. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. «Замкомандующего ЛенВО задержан по делу о взятке в Воронеже», — пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Там же отметили, что обвиняемый был доставлен в Москву для проведения следственных мероприятий. Сообщается, что следствие будет добиваться его ареста. Ранее СК России возбудил уголовное дело против Муминджанова. Он обвиняется в получении взятки на сумму свыше 20 миллионов рублей при закупке обмундирования для Минобороны РФ. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Валерий Муминджанов работает в команде с Александром Лапиным. В мае 2024 года последний возглавил Ленинградский военный округ.