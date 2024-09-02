Компания челябинского золотодобытчика Струкова из Forbes судится с прокуратурой

Холдинг «Южуралзолото группа компаний» (»ЮГК») челябинского миллиардера Константина Струкова из списка Forbes судится с прокуратурой. Как следует из данных арбитражного суда, подана серия исков.
«Принять заявление к производству арбитражного суда, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании», — отмечено в определении суда, которым располагает URA.RU.
Подано три иска. Юристы компании оспорили представления надзорного ведомства. Все документы были вынесены 23 июля. К рассмотрению суд принял два заявления, третье оставил без движения. Как только «ЮГК» устранит технические нарушения, процесс будет запущен.
Также в суде слушается другое дело. Холдинг оспорил постановление Ростехнадзора, приостановившего работу четырех карьеров компании на 90 дней.
Компания столкнулась со сложностями в связи с несоблюдением требований к безопасности добычи. Владелец Струков признал нарушения, заявив о составлении дорожной карты их исправления.
При подготовке материала URA.RU обратилось за позицией в пресс-службу холдинга. Ответа к моменту публикации не поступило.
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