Компания челябинского золотодобытчика Струкова из Forbes судится с прокуратурой

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Компания Константина Струкова оспорила предписания прокуратуры
Компания Константина Струкова оспорила предписания прокуратуры Фото:

Холдинг «Южуралзолото группа компаний» (»ЮГК») челябинского миллиардера Константина Струкова из списка Forbes судится с прокуратурой. Как следует из данных арбитражного суда, подана серия исков.

«Принять заявление к производству арбитражного суда, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании», — отмечено в определении суда, которым располагает URA.RU.

Подано три иска. Юристы компании оспорили представления надзорного ведомства. Все документы были вынесены 23 июля. К рассмотрению суд принял два заявления, третье оставил без движения. Как только «ЮГК» устранит технические нарушения, процесс будет запущен.

Также в суде слушается другое дело. Холдинг оспорил постановление Ростехнадзора, приостановившего работу четырех карьеров компании на 90 дней.

Компания столкнулась со сложностями в связи с несоблюдением требований к безопасности добычи. Владелец Струков признал нарушения, заявив о составлении дорожной карты их исправления.

При подготовке материала URA.RU обратилось за позицией в пресс-службу холдинга. Ответа к моменту публикации не поступило.

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Холдинг «Южуралзолото группа компаний» (»ЮГК») челябинского миллиардера Константина Струкова из списка Forbes судится с прокуратурой. Как следует из данных арбитражного суда, подана серия исков. «Принять заявление к производству арбитражного суда, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании», — отмечено в определении суда, которым располагает URA.RU. Подано три иска. Юристы компании оспорили представления надзорного ведомства. Все документы были вынесены 23 июля. К рассмотрению суд принял два заявления, третье оставил без движения. Как только «ЮГК» устранит технические нарушения, процесс будет запущен. Также в суде слушается другое дело. Холдинг оспорил постановление Ростехнадзора, приостановившего работу четырех карьеров компании на 90 дней. Компания столкнулась со сложностями в связи с несоблюдением требований к безопасности добычи. Владелец Струков признал нарушения, заявив о составлении дорожной карты их исправления. При подготовке материала URA.RU обратилось за позицией в пресс-службу холдинга. Ответа к моменту публикации не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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