Происшествия В Златоусте во время реставрации исторического дома рухнули строительные леса. Видео 02 сентября 2024 в 18:42 Размер текста - 17 + Предварительно, леса снесло ветром (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) во время работ по реставрации исторического здания на улице Карла Маркса 11 часть строительных лесов рухнула на тротуар. Предварительно, сооружение снесло ветром. «Вот свалились леса. Ветром просто их снесло. Просто висит», — сообщает очевидец в видео, опубликованном «Агентством чрезвычайных новостей». Женщина добавила, что сейчас на территории здания натянута ограничительная лента. При этом некоторое время опасная территория не была огорожена. URA.RU связалось с пресс-службой мэрии города. Там сообщили, что за строительные работы полностью отвечает регоператор по проведению капремонтов. В пресс-службе оператора на звонок URA.RU не ответили. Здание на улице Карла Маркса 11 в Златоусте ремонтируют не первый год. Но работы тормозят различные факторы: например, в июле текущего года там обрушилась стена. После произошедшего разрушение назвали контролируемым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Златоусте (Челябинская область) во время работ по реставрации исторического здания на улице Карла Маркса 11 часть строительных лесов рухнула на тротуар. Предварительно, сооружение снесло ветром. «Вот свалились леса. Ветром просто их снесло. Просто висит», — сообщает очевидец в видео, опубликованном «Агентством чрезвычайных новостей». Женщина добавила, что сейчас на территории здания натянута ограничительная лента. При этом некоторое время опасная территория не была огорожена. URA.RU связалось с пресс-службой мэрии города. Там сообщили, что за строительные работы полностью отвечает регоператор по проведению капремонтов. В пресс-службе оператора на звонок URA.RU не ответили. Здание на улице Карла Маркса 11 в Златоусте ремонтируют не первый год. Но работы тормозят различные факторы: например, в июле текущего года там обрушилась стена. После произошедшего разрушение назвали контролируемым. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям