Патрушев заявил, что США наращивают военную инфраструктуру у российских границ

02 сентября 2024 в 19:45 Размер текста - 17 +

Патрушев напомнил о призывах западных стран закрыть Балтийское море и выход через него в Атлантику для России Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU На данный момент Вашингтон наращивает военную инфраструктуру у границ России и пытается создать препятствия для деятельности страны в северных широтах. Об этом сообщил помощник президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, отвечая на вопрос о том, насколько ситуация в прилегающих к России районах Мирового океана требует укрепления Военно-морского флота (ВМФ). «США и их союзники нагнетают обстановку по периметру наших границ, постоянно проверяя обороноспособность России. Вашингтон взял курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование нашей хозяйственной деятельности в северных широтах», — заявил Патрушев в интервью «Российской газете». Он также упомянул призывы Запада закрыть России Балтийское море и выход в Атлантику, а также заявления НАТО о Черном море как о зоне исключительных интересов альянса. Кроме того, Николай Патрушев прокомментировал последствия крупнейших американо-японских военно-морских учений. Он указал на отход Токио от пацифистской идеологии и следование стратегии Штатов по усилению напряженности на Тихом океане. Помимо прочего, помощник российского президента выразил опасения по поводу планов Японии закупить у Вашингтона четыреста ударных ракет «Томагавк» для оснащения ими своих эсминцев в период с 2025 по 2027 годы. Патрушев подчеркнул, что Токио, по его мнению, игнорирует уроки истории, забывая о последствиях своей милитаристской идеологии в годы Второй мировой войны. Ранее помощник президента РФ сделал заявление о том, что западные спецслужбы организуют теракты на территории страны. По его словам, их целью являются стратегически важные объекты морской инфраструктуры. Патрушев также упомянул, что Вашингтон и союзники стремятся ограничить доступ России к ресурсам Мирового океана. Он отметил попытки Запада сократить возможности России в использовании морских транспортных коммуникаций и увеличение военно-морского присутствия в стратегически важных районах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На данный момент Вашингтон наращивает военную инфраструктуру у границ России и пытается создать препятствия для деятельности страны в северных широтах. Об этом сообщил помощник президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, отвечая на вопрос о том, насколько ситуация в прилегающих к России районах Мирового океана требует укрепления Военно-морского флота (ВМФ). «США и их союзники нагнетают обстановку по периметру наших границ, постоянно проверяя обороноспособность России. Вашингтон взял курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование нашей хозяйственной деятельности в северных широтах», — заявил Патрушев в интервью «Российской газете». Он также упомянул призывы Запада закрыть России Балтийское море и выход в Атлантику, а также заявления НАТО о Черном море как о зоне исключительных интересов альянса. Кроме того, Николай Патрушев прокомментировал последствия крупнейших американо-японских военно-морских учений. Он указал на отход Токио от пацифистской идеологии и следование стратегии Штатов по усилению напряженности на Тихом океане. Помимо прочего, помощник российского президента выразил опасения по поводу планов Японии закупить у Вашингтона четыреста ударных ракет «Томагавк» для оснащения ими своих эсминцев в период с 2025 по 2027 годы. Патрушев подчеркнул, что Токио, по его мнению, игнорирует уроки истории, забывая о последствиях своей милитаристской идеологии в годы Второй мировой войны. Ранее помощник президента РФ сделал заявление о том, что западные спецслужбы организуют теракты на территории страны. По его словам, их целью являются стратегически важные объекты морской инфраструктуры. Патрушев также упомянул, что Вашингтон и союзники стремятся ограничить доступ России к ресурсам Мирового океана. Он отметил попытки Запада сократить возможности России в использовании морских транспортных коммуникаций и увеличение военно-морского присутствия в стратегически важных районах.