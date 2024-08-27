Патрушев обвинил Запад в терактах против российской морской инфраструктуры

Западные спецслужбы организуют теракты на территории России, нацеленные на стратегически важные объекты морской инфраструктуры. Об этом рассказал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
«Иностранными спецслужбами организуются террористические акты на территории России. Они направлены против стратегически важных объектов морской инфраструктуры», — заявил Патрушев в эфире Первого канала.
Он отметил, что США и их союзники пытаются ограничить доступ России к ресурсам Мирового океана. Запад предпринимают попытки сократить возможности РФ использования морских транспортных коммуникаций и увеличивают военно-морское присутствие в стратегически важных районах.
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